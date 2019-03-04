Украинцы застряли в аэропорту на 12 часов

Украинцы застряли в международном аэропорту им. Индиры Ганди в индийской столице Дели. Должны были улететь в Киев 28 февраля с пересадкой в казахской Астане. Однако авиакомпания "Эйр Астана" отменила рейс из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном.

Среди пассажиров было несколько путешественников из Львова и группа из 12 туристов, которые приехали в Индию как паломники. С ними был 10-летний ребенок.

— Мы приехали в аэропорт в половине девятого по местному времени. Через 12 часов нас забрали работники посольства, — говорит один из пассажиров, 40-летний Владимир Шабловский. — Все это время со своей группой стояли у стойки регистрации. Потом к нам примкнули другие украинцы. Также были граждане России и Казахстана. Персонал аэропорта периодически просил нас покинуть помещение. Некоторые люди пошли ни с чем. Кто-то сразу согласился на предложение вылететь 5-6 марта. Мы стояли до конца и получили самые выгодные условия. Постоянно были на связи с консулом. Менеджеры компании-перевозчика обращались с нами вежливо. Позже получили финансовую помощь от украинского посольства — 1344 гривны. Этих денег хватило на проживание в отеле и питание до вылета.

Компания-перевозчик покрыла расходы на новые билеты для украинцев. 2 марта все они вернулись домой.