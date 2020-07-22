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четверг, 23 июля 2020 00:00

Украинцев заставляют брать российские паспорта

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Почти 110 тысяч жителей оккупированной Луганщины получили паспорта граждан России по состоянию на июль 2020 года. Столько же - украинцев из оккупированной Донетчины. Такие данные имеет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Упрощенная процедура получения российского гражданства действует с 24 апреля 2019-го. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Центры получения документов работают в Ростовской области РФ, куда ходят специальные рейсы с оккупированных территорий.

— Хочешь не хочешь, а мы вынуждены брать их паспорта, — говорит Виктор из Должанска — бывшего Свердловска — Луганской области.

Виктор периодически посещает детей в Запорожье. Чтобы не стоять по несколько часов на единственном контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской, ездит через Россию.

- На границе пограничники спрашивают паспорт России, - добавляет мужчина. - Если есть, то впускают без проблем. Нет — держат столько, сколько захотят. Без причин. Ни украинский, ни так называемый республиканский документы их не устраивают.

Виктор оформил паспорт гражданина России.

Выехать из оккупированной Луганщины на свободную территорию напрямую можно только через контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской. Там постоянно очереди, люди ждут пересечения по несколько часов, часть пути приходится идти пешком. Боевики создают препятствия без причин.

— Нам часто приходится ездить в свободную Украину, — говорит 67-летняя Лидия из Должанска. — Навещаем родственников, подтверждаем право на пенсию, потому что на одну русскую не выживешь. Если бы не эти проблемы на КПВВ, никто бы те российские паспорта не брал.

Оформляют паспорта РФ и для того, чтобы уехать туда на работу.

— С работой в нашей республике туго, в России с их гражданством найти проще, — продолжает Лидия.

Боевики заставляют брать паспорта граждан России выпускников местных школ. Иначе не выдают аттестат о среднем образовании. Украинский документ при этом требуют сдать. Таким образом создают препятствия, чтобы выпускники не уезжали учиться на неоккупированную часть Украины.

Автор: Наталия АДАМОВИЧ
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