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четверг, 07 мая 2020 00:10

"Уйма товара попортилась. Тепличные огурцы выбросила"

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— Базар закрыт. Торговцы бегают туда-сюда, но за собой ворота запирают, — говорит 52-летняя Галина из Черкасс. 3 мая в маске и перчатках торгует овощами возле центрального рынка города.

Рядом разложили палатки другие предприниматели. Продают саженцы и сельскохозяйственные принадлежностей. Многие покупатели ходят без средств защиты.

С начала месяца правительство разрешило открывать продовольственные рынки. Должны соблюдать ограничения. Продавцам и покупателям должны мерить температуру, территорию — дезинфицировать, на входах поставить антисептики. Все должны ходить в масках. За соблюдением правил следят сотрудники Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. За нарушение базар закроют на неделю, предпринимателей оштрафуют.

В Черкассах городская власть 1 мая расширила послабление — разрешила гулять в парках, работать строительным, мебельным и канцелярским магазинам, мастерским по ремонту обуви, парикмахерским, летним площадкам кафе, цветочным магазинам, ритуальным бюро, компаниям по установке окон, дверей и ограждений.

— Это неправильно, когда простой предприниматель не может работать, а гипермаркет "Эпицентр" не закрывается, — говорит городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, 45 лет. — Горожан возмущало, что не могут пойти в парк с ребенком. Мы восстановили социальную справедливость.

На 4 мая большинство черкасских кафе и магазинов не открылись. Не заработали и продовольственные рынки. Пока закрыты и летние террасы ресторанов, кафе.

— Работать до 11 мая не будем, — говорит 23-летняя Алина Радченко, консультант в магазине одежды в торговом центре "Любава". - Так и остальные магазины. Владельцы боятся. Потому что мэр разрешил работать, но полиция может выписать штраф.

Центральный продовольственный рынок в Полтаве заработал 1 мая. В первый день зафиксировали нарушений на 170 тыс. грн. Оштрафовали администрацию. Базар закрыли.

На следующее утро работают только колбасные и молочные палатки с холодильниками. Охранники пропускают к ним после измерения температуры.

На входе в мясной павильон — стол с антисептиками. Внутри пусто.

— Мясо не продаем. Только готовимся, — говорит 72-летний Николай Иванович. — Сделаем защитные экраны, закупим маски и очки. Когда буду знать, что уже можно торговать — порежу свиней. Раньше не хочу, мясо должно быть свежее.

Возле рынка работают несколько прилавков с овощами и рассадой.

- Уйма товара за карантин попортилась. Тепличные огурцы выбросила, — говорит одна из продавщиц. Не называется. — Картошку и лук в сарае берегли. Вышла торговать, когда помидоры поспели. А так бы и они в помойку полетели.

2 мая в 9:00 рынок "Оболонь" в Киеве закрыт. У входа женщина поднимает ролету контейнера, ставит стол. Выкладывает веники, веревки, ведра.

— С концом карантина наш рынок откроют, — говорит. — Чтобы торговать, нам такие условия поставили, что люди сказали: "Идите в жопу, будем ждать". Надо зарегистрироваться в Госпотребсоюзе, а там заявление будут рассматривать 10 дней. Девки начали заполнять его в электронном виде. Вопросы дебильные. Надо три высших образования, чтобы на них ответить. Заработка нет. Никого не волнует, чем ребенка кормить.

На 6 мая в столице открылись пять рынков — "Демеевский", "Маяк", "Базар на Лесной", "Печерский" и "Владимирский". Работает "Столичный", который не закрывали на карантин. Остальные - не получили разрешений от Госпродпотребслужбы.

5 мая в столичном гипермаркете "Эпицентр" на ул. Полярная, 20д, не работают отделы мебели и сантехники. Их закрыли после митингов предпринимателей в областных и районных центрах относительно неравных условий торговли.

Ограждены лентой входы в спортивный магазин "Интер Спорт" и магазины с электроникой. Однако клиенты заходят и выбирают товары. Работники маркета их консультируют.

Набор из 50 разовых масок продают на кассах по 550 грн.

— Это распродают то, что с самолета потащили (23 апреля грузовой лайнер "Мрія" доставил в Украину 12 млн масок, 100 тысяч защитных костюмов и 260 тысяч очков. Это гуманитарный груз, заявили в Офисе президента. Впоследствии уточнили, что большинство товара — заказали коммерческие структуры. "Эпицентр" оплатил доставку. — ГПУ), — говорит 40-летняя женщина подруге рядом. — Совести нет. Наживаются. 100 гривен — красная цена этому набору.

Автор: Ярослава БУРЯКОВСКАЯ, Виктория МАЙСТРЕНКО, Анна ОРЕЛ
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