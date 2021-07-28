Троим детям укололи самые дорогие лекарства в мире

Троим детям ввели в киевской больнице Охматдет препарат "Золнгесма". Это самые дорогие лекарства в мире. Одна ампула стоит почти 65 млн грн.

Лекарства получили годовалый Арсений из Тернопольщины, его сверстница с Сумщины Ангелина и 8-месячная Алиса из Кривого Рога на Днепропетровщине. У детей - спинальная мышечная атрофия, она поражает все тело. Пациенты не могут двигаться, на поздних стадиях - дышать. Укол "Золнгесмы" останавливает развитие болезни.

Дети выиграли инъекции в лотерее, которую производитель лекарств проводит каждые две недели. Претендентов на укол подавала больница.

- Это инновационный метод. Работает с помощью внедрения препарата в гены человека, - рассказывает Ольга Зарудная из Охматдета. - Больные СМА не могут поднять ни руки, ни ноги. Лежат, как солдатики. Надеюсь, это не последние дети, которые выиграли уколы. Не представляю, как самостоятельно родители могут собрать такие деньги.

- Нам поставили диагноз в мае. Ребенок угасал на глазах. Стучали во все двери, чтобы получить препарат. Это счастье, - говорит Галина Шевчик, мать Алисы. - Теперь каждый день становимся сильнее. Дочь начала двигать руками.

Все дети после инъекции чувствуют себя хорошо. Их мышцы крепнут, говорят врачи.