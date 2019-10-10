Телефон ботсада "обрывали" желающие забрать редкие растения

Объявление о распродаже столичным Национальным ботаническим садом им. Николая Гришко за бесценок редких тропических растений появилось в социальных сетях на прошлой неделе. Писали, что растения из теплиц — азалии, камелии, рододендроны, фикусы — будут продавать за символические суммы, чтобы только спасти от морозов.

В течение трех дней телефон ботсада "обрывали" сотни желающих. Некоторые приезжали и требовали отдать растения.

В учреждении предполагают, что сработало "сарафанное радио".

- Нет никакой грандиозной распродажи, - говорит заведующая отделом тропических и субтропических растений Людмила Буюн, 56 лет. - Объявление не отражает реальное положение дел, и крупные фикусы по дешевке никто не продает.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко обычно распродают избыток тепличных растений перед началом отопительного сезона, чтобы сэкономить на обогреве теплиц. Коллекцию тропических и субтропических растений, насчитывающую 3 тыс. видов и являющуюся национальным достоянием, экономия не заденет.

Дороже всего в этом году продают хвойные деревья. 12-летняя криптомерия стоит 9700 грн. Цветущий куст камелии, высотой до 3 м, которому более 25 лет, стоит 5 тыс. грн. Самая дешевая — 5-сантиметровая розетка водяного салата — обойдется в 2 грн.