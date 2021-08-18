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четверг, 19 августа 2021 06:31

"Страна не захотела возвращаться к тоталитарному прошлому"

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- Акт провозглашения независимости - уникальный документ в истории Украины. Ни один другой нельзя поставить на один уровень с ним, - говорит историк Станислав Кульчицкий, 84 года.

24 августа 1991-го на внеочередной сессии Верховного Совета УССР депутаты приняли Акт провозглашения независимости Украины. Им заявили о создании самостоятельного государства.

1 декабря 1991-го провели референдум. Каждый гражданин должен был ответить на вопрос: "Подтверждаете ли Акт провозглашения независимости Украины?" В голосовании приняли участие 31,9 млн из 37,9 млн населения - 84,18%. Положительно ответили 90,32%. На следующий день Украину признали Польша и Канада, затем Венгрия, Латвия, Литва, Аргентина, США и еще 164 страны.

- Хотя 1 августа того года президент США Джордж Буш в Киеве выступал за сохранение СССР. Против независимости Украины была и премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, - рассказывает Станислав Кульчицкий. - Потому что мир боялся распространения ядерного оружия с территории Украины. В 1991-м мы были третьи по ядерному потенциалу - после России и США. Никто не мог предвидеть развитие событий после распада Советского Союза.

В марте 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР. На нем 70 процентов граждан УССР поддержали дальнейшее существование Союза. А в декабре большинство высказалось за независимость Украины. Почему настроения украинцев изменились?

- Три поколения людей, которые принимали участие в референдуме в марте 1991-го, выросли в советские времена. Поэтому результат вполне понятен.

Выступление ГКЧП (мятеж самопровозглашенного органа власти - Государственного комитета по чрезвычайному положению состоялся 18-20 августа 1991 года. Его члены хотели сохранить СССР. - ГПУ) встряхнул украинское общество. Оно приветствовало горбачевскую перестройку. И перспектива возвращения к тоталитарному прошлому вызвала шок. Поэтому поддержали независимость Украины.

Остались два советских поколения. Еще много людей в обмен на обеспечение потребностей готовы позволить власти диктовать условия. Такие склонны поддерживать популистов. И даже после восьми лет росийско-украинской войны не видят угрозы независимости со стороны России.

Часто, особенно из-за границы, можно было услышать - украинцы не знают, в какую сторону движутся - к Западу или к России. В 2013 году народ показал желание идти в Европу. Когда Украина станет ее частью?

- Три десятилетия в Украине утверждаются демократия и рыночные отношения. Однако остатки советского образа мышление не преодолены. Они искусственно усиливаются Россией.

Экономическая, политическая, культурная интеграция в европейское сообщество - это условие сохранения независимой Украины. Находимся на грани Запада и Востока. Украина - заложница и России, и Европы, зависит от обоих. Но в Конституции закреплен западный вектор. Его подтвердил Майдан.

Эффективна ли политическая система в Украине?

- Политическая элита в Украине остается советской. Это последствия экономической связи с путинской Россией. В 1991-м мы получили только политическую независимость. Экономически от Москвы даже сейчас не оторвались. Сдвиги имели в последние 10 лет. Поэтому Кремль перешел от братских объятий к военной агрессии. Путин отказался от идеологии "братских народов", которую исповедовали до 2013 года. Использует имперскую - "один народ".

Наша политическая система переходная. Не хватает гражданского общества. Оно развивается медленно, потому что тратит силы на борьбу с олигархическим капиталом.

Что считаете главным достижением за 30 лет?

- Развитие рыночных отношений. Они ориентированы на экономические связи с ведущими странами Запада.

Также получили зародыши демократии. Но нужно ежедневно прилагать усилия, чтобы сохранить и развивать их.

Чего украинцы не сделали?

- Люди пассивные. Недостаточно присоединяются к развитию демократических процессов. Это искажает политическую жизнь, не хватает контроля за экономическим потенциалом. Он до сих пор зависит от олигархов. Поэтому живем бедно.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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Дата
19
августа

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