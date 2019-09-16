Штрафы для евробляхеров перенесли на три месяца

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могут еще три месяца ездить на машинах без угрозы штрафа. Верховная Рада отложила наказание до 12 декабря. Законопроект президента поддержали 284 депутата.

— В этой ситуации выиграли владельцы "блях", которые так и не растаможили машины, — говорит автоэксперт Тарас Брязгунов, 33 года. — За эти 90 дней нардепы обещают принять новый закон, изменить схему растаможки и отложить введение экологических норм "Евро-6" до 2020 года.

Депутаты предупредили, что это будет последняя отсрочка штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей.

— Проиграли владельцы машин на еврономерах, которым уже выписали штраф от 8,5 до 18 тысяч гривен. С 22 августа Государственная фискальная служба оштрафовала более 240 таких, — добавляет Брязгунов. — В законе ничего о них не указано. Сейчас они могут обращаться в суд, обжаловать наказание. Некоторым это удастся.