Штрафы для евробляхеров перенесли на три месяца

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 324
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 450
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 711
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 855
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2403
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1197
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4743
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30924
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
Просмотров: 270
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 00:25

Штрафы для евробляхеров перенесли на три месяца

  Комментировать

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могут еще три месяца ездить на машинах без угрозы штрафа. Верховная Рада отложила наказание до 12 декабря. Законопроект президента поддержали 284 депутата.

— В этой ситуации выиграли владельцы "блях", которые так и не растаможили машины, — говорит автоэксперт Тарас Брязгунов, 33 года. — За эти 90 дней нардепы обещают принять новый закон, изменить схему растаможки и отложить введение экологических норм "Евро-6" до 2020 года.

Депутаты предупредили, что это будет последняя отсрочка штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей.

— Проиграли владельцы машин на еврономерах, которым уже выписали штраф от 8,5 до 18 тысяч гривен. С 22 августа Государственная фискальная служба оштрафовала более 240 таких, — добавляет Брязгунов. — В законе ничего о них не указано. Сейчас они могут обращаться в суд, обжаловать наказание. Некоторым это удастся.

Автор: Соломия ЦУРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штрафы для евробляхеров перенесли на три месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
22
 Просмотров: 161761
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 42120
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 20574
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 17983
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 16804
Украина
На фестивале показали 43-сантиметровый огурец
На фестивале показали 43-сантиметровый огурец
"Получили команду остановить нас любыми средствами"
"Получили команду остановить нас любыми средствами"
Застройщики будут подавать электронные документы
Застройщики будут подавать электронные документы
"Мисс Украина" выиграла 400 тысяч гривен
"Мисс Украина" выиграла 400 тысяч гривен Просмотров: 207
Украинские полярники нашли пещеру
Украинские полярники нашли пещеру Просмотров: 2889
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1027
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua