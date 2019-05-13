Школьники сами выбирают завтраки и обеды

В школах для учеников младших классов начали внедрять систему питания по принципу "шведского стола". Школьники сами выбирают блюда из предложенных. Систему испытывают в трех столичных школах.

— Мы ввели шведский стол с 25 апреля, — говорит 54-летняя Светлана Мишнёва, директор столичной школы №88. — В меню входят все разрешенные детям продукты: овощи, молочная, гречневая и рисовая каши, мясо, рыба, супы, картошка, омлет, фрукты, яблоки, апельсины, чай, компот, йогурт, печенье. Пищу подобрали с учетом естественных потребностей. Повар прошел дополнительное обучение, повысил свой кулинарный уровень.

Стоимость одного обеда составляет 16,25 грн. Родители за них не платят — деньги на питание учеников младших классов выделили из бюджета.

- Система имеет преимущества, - добавляет Светлана Мишнёва. — Дети сами выбирают, что и сколько хотят есть. Довольны, стало меньше отходов.

Если нововведение будет удачным, систему постепенно введут во всех школах.