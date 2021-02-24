Сергей Петраускас воевал почти семь лет

22 февраля под Авдеевкой Донецкой области погиб боец ​​72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Сергей "Ящур" Петраускас, 43 года.

Украинские позиции в районе шахты "Бутовка" боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. "Ящур" получил тяжелые ранения. Умер во время оказания медицинской помощи.

Сергей Петраускас родился 18 декабря 1977 года в Ичне Прилуцкого района Черниговской области. Отец - литовец, мать - из российского Ростова-на-Дону. Полтора года служил в Национальной гвардии. После демобилизации работал электриком на Ичнянском автотранспортном предприятии. Четыре года был в Киеве пожарным и столяром на строительстве. В марте 2014-го его мобилизовали в 1-ю танковую бригаду. Оборонял Луганский аропорт.

- Горячие события начались 24 августа 2014 года, когда путинская Россия направила в Украину первый так называемый гуманитарный конвой, - рассказывал Петраускас. - Наше командование направило танкистов в засаду, ожидая, что "конвой" будет идти с пропускного пункта Изварино. Однако российские бронетанковые группы вторглись со стороны поселка Лысое.

У Сергея Петраускаса остались жена, две дочери и сын.

23 февраля во время минометного обстрела вблизи Зайцево Донецкой области смертельное ранение получил сержант Дмитрий Сардак из 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

Дмитрий Сардак родом из Одессы. Дома у него осталась жена.

Еще один военный во время обстрела был легко ранен. Его эвакуировали в госпиталь.