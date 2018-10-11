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пятница, 12 октября 2018 06:05

Семерых деятелей культуры хотят лишить звания народных и заслуженных

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Семерых деятелей культуры могут лишить званий народных и заслуженных артистов Украины. Это певцы Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталий Козловский. И граждане России - Филипп Киркоров, Николай Басков, режиссер Владимир Бортко. Предложение о персональных санкциях против них внесли на рассмотрение Верховной Рады.

- Артисты, которые поддерживают российскую агрессию, не должны носить эти звания, - говорит один из инициаторов постановления народный депутат 39-летний Игорь Луценко. - Это важно, потому что основная борьба между Украиной и Россией идет за умы людей. Этот список неисчерпаем. Хотим начать с лиц, чья антиукраинская позиция не вызывает сомнений. Ранее такие инициативы в парламенте проходили трудно. Сейчас в разгаре предвыборная кампания. Легче убедить и коллег-депутатов, и государственные учреждения.

До сих пор звание народных и заслуженных артистов не отбирали ни у кого. Механизм в законодательстве не прописан. Должны создать прецедент. Прежде всего, это покажет позицию государства. Не думаю, что надо избавляться от системы государственных наград в целом. Но сейчас они обесценены.

- Статус народного или заслуженного артиста предполагает повышенную пенсию, - говорит поэт Владимир Цыбулько, 54 года. - Украинский народ не должен платить людям, которые работают на оккупанта. Художественный руководитель Луганского театра Михаил Голубович сотрудничает с боевиками, до сих пор является народным артистом. В Украине много наград получили россияне. Это и Александр Малинин, и покойный Иосиф Кобзон.

- Надо говорить не об именах, а о другом подходе, - добавляет певица Анжелика Рудницкая, 48 лет. - Мне не нравится избирательность. Если оставляем систему званий, должны четко понимать критерии - за что их даем или снимаем.

Есть артисты, которые постоянно выступают перед украинскими бойцами на Донбассе. Они не просто пишут песни или встречаются с людьми, а являются посредниками между мирной и фронтовой частями страны. Это музыканты Борис Севастьянов, Тарас Тополя, Ирина Барамба, Александр Ярмак. А еще писатели, актеры. Ездят туда не ради званий. Это их вклад в украинскую победу, приближение мира. Должны отмечать артистов за вклад перед государством, а не за выслугу лет на сцене.

В январе 2018-го вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил создать реестр аристов, которые гастролируют в России. И обязать их платить военный сбор.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК
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