Семь областей попали в красную зону коронавируса

С 7 сентября в Украине начало действовать новое разграничение зон карантина. 29 административно-территориальных единиц попали в красную, 89 в оранжевую. В желтой — 139. При распределении учли количество новых случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. население за последние две недели.

— Динамика распространения болезни такова, что должны готовиться к увеличению количества пациентов в больницах. Закупим кислородные концентраты. Важно определить потребность каждого региона, — говорит Максим Степанов, 45 лет, министр здравоохранения.

Красный уровень эпидемической опасности зафиксировали в Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях. Там должны остановить общественный транспорт, закрыть учебные заведения.

Городская власть Ивано-Франковска несмотря на это хочет вернуть детей в школы и садики. Усиливать карантин отказываются и в Тернополе. Мэры надеются, что их города выйдут из красной зоны после следующего распределения 10 сентября.

— Если остановим работу города, потеряем поступления в бюджет. Не сможем содержать больницы, выплачивать премии медикам, покупать маски и медикаменты, — говорит 45-летний Сергей Надал, городской голова Тернополя.

— Связывать увеличение заболеваемости с открытием школ пока рано. Об этом сможем говорить через два-три месяца, — говорит 38-летний Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. - В Украине ситуация не самая плохая. Но она усложняется. Отделения, подготовленные к приему больных, уже заполнены. И это только начало.

В больницах находятся почти 8 тыс. пациентов с коронавирусом, в середине июля их было 3,5 тыс. 327 заведений на 26 тыс. мест работают как стационары для таких больных, по данным Министерства здравоохранения. В резерве еще 213 медучреждений на 9 тыс. коек.

— Информационная политика была провалена с начала. Вместо того, чтобы запугивать людей, нужно было объяснять ситуацию. Украинцы не верят власти. Игнорируют простейшие средства профилактики, - продолжает Александрин.

Проблемой являются и внутриколлективные вспышки болезни - когда один работник на предприятии может заразить многих, добавляет эксперт.

- Самая большая проблема - что у нас все декларируют на бумаге и не выполняют в жизни. Например, не существует лечебных учреждений под больных с коронавирусом первой волны или второй. В лучшем случае это отдельные отделения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всю больницу отводить под таких инфицированных. У нас этого нет нигде, даже в Киеве. За полгода ничего системно не отработано. Ситуация ухудшается. Власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

Количество пациентов не уменьшится, пока не переболеет большинство людей. Это произойдет через два года, прогнозируют эпидемиологи.

— Сейчас нет вакцины, эффективность которой доказали бы, — добавляет Андрей Александрин. - Безопасной не будет по меньшей мере до конца 2021 года.

За сутки 8 сентября инфекцию зафиксировали у 2551 человека. За все время эпидемии в Украине обнаружили 143 030 больных, 64 703 выздоровели и 2979 умерли.

33 вакцины от коронавируса исследуют в мире. Девять находятся на третьей стадии испытания, по данным Министерства здравоохранения.