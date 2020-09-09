Семь областей попали в красную зону коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 387
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1404
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1017
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 450
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1494
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1665
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2061
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 648
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9954
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 315
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
четверг, 10 сентября 2020 07:55

Семь областей попали в красную зону коронавируса

  Комментировать

С 7 сентября в Украине начало действовать новое разграничение зон карантина. 29 административно-территориальных единиц попали в красную, 89 в оранжевую. В желтой — 139. При распределении учли количество новых случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. население за последние две недели.

— Динамика распространения болезни такова, что должны готовиться к увеличению количества пациентов в больницах. Закупим кислородные концентраты. Важно определить потребность каждого региона, — говорит Максим Степанов, 45 лет, министр здравоохранения.

Красный уровень эпидемической опасности зафиксировали в Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях. Там должны остановить общественный транспорт, закрыть учебные заведения.

Городская власть Ивано-Франковска несмотря на это хочет вернуть детей в школы и садики. Усиливать карантин отказываются и в Тернополе. Мэры надеются, что их города выйдут из красной зоны после следующего распределения 10 сентября.

— Если остановим работу города, потеряем поступления в бюджет. Не сможем содержать больницы, выплачивать премии медикам, покупать маски и медикаменты, — говорит 45-летний Сергей Надал, городской голова Тернополя.

— Связывать увеличение заболеваемости с открытием школ пока рано. Об этом сможем говорить через два-три месяца, — говорит 38-летний Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. - В Украине ситуация не самая плохая. Но она усложняется. Отделения, подготовленные к приему больных, уже заполнены. И это только начало.

В больницах находятся почти 8 тыс. пациентов с коронавирусом, в середине июля их было 3,5 тыс. 327 заведений на 26 тыс. мест работают как стационары для таких больных, по данным Министерства здравоохранения. В резерве еще 213 медучреждений на 9 тыс. коек.

— Информационная политика была провалена с начала. Вместо того, чтобы запугивать людей, нужно было объяснять ситуацию. Украинцы не верят власти. Игнорируют простейшие средства профилактики, - продолжает Александрин.

Проблемой являются и внутриколлективные вспышки болезни - когда один работник на предприятии может заразить многих, добавляет эксперт.

- Самая большая проблема - что у нас все декларируют на бумаге и не выполняют в жизни. Например, не существует лечебных учреждений под больных с коронавирусом первой волны или второй. В лучшем случае это отдельные отделения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всю больницу отводить под таких инфицированных. У нас этого нет нигде, даже в Киеве. За полгода ничего системно не отработано. Ситуация ухудшается. Власти вынуждены будут ввести жесткий карантин.

Количество пациентов не уменьшится, пока не переболеет большинство людей. Это произойдет через два года, прогнозируют эпидемиологи.

— Сейчас нет вакцины, эффективность которой доказали бы, — добавляет Андрей Александрин. - Безопасной не будет по меньшей мере до конца 2021 года.

За сутки 8 сентября инфекцию зафиксировали у 2551 человека. За все время эпидемии в Украине обнаружили 143 030 больных, 64 703 выздоровели и 2979 умерли.

33 вакцины от коронавируса исследуют в мире. Девять находятся на третьей стадии испытания, по данным Министерства здравоохранения.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семь областей попали в красную зону коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Императрица умерла после колотой раны на пароходе

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 22761
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 14535
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 11556
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 8991
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 7812
Украина
Самый большой мусорник области горел неделю
Самый большой мусорник области горел неделю
Ирина Игнатюк убила мужа
Ирина Игнатюк убила мужа Просмотров: 72
Шахтеры бастуют под землей
Шахтеры бастуют под землей
"Деление классов на группы положительно повлияло на детей"
"Деление классов на группы положительно повлияло на детей"
Дончан не выпускают из оккупации
Дончан не выпускают из оккупации Просмотров: 252
Больше всего комментируют
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
1
Исследование показало, насколько велики риски заразиться коронавирусом в школе
1
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Голосов: 5140
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua