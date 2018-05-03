Шахты центрального Донбасса восстановить не удастся

— Почти 700 тысяч людей работали на предприятиях оккупированной Донетчины. В Луганской области — до 300 тысяч, — говорит директор Центра исследований социальных перспектив Донбасса 44-летний Сергей Гармаш.

26 декабря 2016 года ветераны АТО объявили о блокаде торговли с оккупированными территориями. Остановили железную дорогу на отдельных участках Донетчины. Также — движение грузовиков в сторону Горловки.

1 марта прошлого года боевики заявили о "национализации" предприятий, зарегистрированных в Украине. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение остановить товарные перевозки на оккупированные земли, кроме гуманитарной помощи.

Какая ситуация на захваченных предприятиях?

— Наполовину сократились объемы производства, — говорит Сергей Гармаш. — Боевики кричат в своих СМИ, что экономика растет. Но сами же показывают падение. В 2016-м добывали 12,5 миллиона тонн угля, теперь планируют 8. Реальная статистика еще хуже.

Каким финансовым группам принадлежал тот бизнес?

— Олигарх Ринат Ахметов контролировал уголь, металл, энергетику, торговлю и сельское хозяйство. Имел свою торговую сеть. Дмитрий Фирташ — "Концерн Стирол". Это наибольший производитель минеральных удобрений СНГ. Игорь Гуменюк, Ефим Звягильский (украинский бизнесмен, народный депутат. — ГПУ) и сын экс-президента Александр Янукович контролируют уголь.

Как они реагируют на ситуацию со своим имуществом?

— Есть те, кто сдал мощности в аренду российским структурам, как Борис Колесников. Теперь имеет меньше проблем. Кто-то заявил, что потерял контроль над активами. Но там есть их люди. Так на заводе "Норд". Производство там слабое, потому что нет рынка сбыта и не поставляют нужную марку металла.

Кто-то пытается сохранить имущество через Москву. Многие украинские бизнесмены имели тесные связи с Россией. Не контролируют бизнес, но их хотя бы не грабят. Резиденция Рината Ахметова до сих пор не занята. Когда боевики объявили "национализацию", Ахметов реально потерял контроль над активами. Вывел весь менеджмент. Поддерживает связь с теми, кто остался.

Енакиевский металлургический завод — основа "промышленности ДНР". Это наибольшее предприятие, которое работало. В начале апреля там был большой пожар. Теперь работает на треть мощности. Сырье поставляли из российских госрезервов. Так не может длиться долго, учитывая экономическую ситуацию в России.

Как олигархи возмещают себе утраченный бизнес? Может ли Украина предложить им "налоговые каникулы", как в России?

— Не может. В России олигархи — ставленники государства. Оно в любую секунду может забрать их активы. В Украине наоборот: часто подменяют собой государство. Являются совладельцами условного акционерного общества "Украина". Поэтому государство вряд ли им что-то компенсирует. Его возглавляет один из олигархов, не заинтересованный в усилении конкурентов. Каждый решает вопросы как может, в зависимости от близости к президенту. Ахметов компенсировал потери за счет "Роттердам плюс" (стоимость топлива определяют по формуле "цена угля в портах Амстердам, Роттердам, Антверпен плюс стоимость его доставки в Украину". — ГПУ). Это — общий бизнес с Порошенко. Остальные не выиграли ничего. Если что-то будут иметь, то как партнеры главного олигарха.

Могут судиться за потерянные активы с Украиной или Россией?

— После принятия закона о реинтеграции Донбасса территории признали оккупированными. С Украиной судиться не могут. Но и с Россией вряд ли будут. Имеют там бизнес-связи. РФ не признала оккупации. Поэтому никто не будет рассматривать эти иски.

Как "национализация" повлияла на жителей оккупированных земель?

— Усилилось давление на малый и средний бизнес — основной наполнитель бюджетов "республик". Давят на бюджетников. Вынуждены ходить на митинги, поддерживать "власть". Потому что снимут надбавку к зарплате, а это — половина доходов.

Кто из местной "элиты" больше всего наживается на захваченном бизнесе?

— Руководитель террористов ДНР Александр Захарченко с Александром Тимофеевым ("министр доходов и сборов ДНР." — ГПУ). На Луганщине это был экс-руководитель ЛНР Игорь Плотницкий, теперь — его преемник Леонид Пасичнык. Так называемые министры, которые контролируют отрасли, а затем их арестовывают за коррупцию. Но больше всего — московские кураторы и их ставленники. Как Сергей Курченко, которому отдали "Внешторгсервис", который курирует все "отжатые" металлургические заводы.

Кто контролирует черный рынок "республик"?

— До национализации работал без контроля, как черная дыра. Теперь — Генштаб России и ФСБ. Руководители "республик" им подконтрольны. Денежные потоки идут в Москву — теневым кураторам. Часть — в Киев. Некоторые стражи порядка делают бизнес на контрабанде. Часть остается у тех, кому отдали предприятия.

Какие последствия для бизнеса?

— Бизнес умирает. Если не возобновят связи с Киевом, заводы распилят на металлолом. Какие-то сохранят для пропаганды.

Есть смысл после снятия оккупации восстанавливать остановленные заводы?

— Это решат владельцы. Если вывезли оборудование, смысла нет. Енакиевский металлургический Ахметов будет возобновлять. Это — современное выгодное производство. Шахты центрального Донбасса — не удастся. Их затапливают. В Енакиевом и Горловке добыча была чуть ли не самой глубокой в Европе — 1,5 километра. Это — нерентабельно, но на этом завязано финансовое благосостояние городов. Ахметов забирал лучшие шахты, залежи угля. Возобновят лишь антрацитные, потому что уголь нам нужен.

Какие прогнозы?

— Экономика будет приходить в упадок, рабочая сила будет выезжать. Много зависит от политики. Также — что решит Россия: если законсервирует конфликт в горячей фазе, боевики будут наращивать связи с ней. Даже если вернут земли Украине, захотят сохранить те связи, чтобы через Москву влиять на Киев.

За три года все должно решиться. Вероятнее всего, военным путем. Людям там уже все равно — лишь бы война закончилась. В чью пользу, зависит от украинской власти. Если в пользу России, конфликт затянется на многие годы.

Регион кормил семь миллионов людей

— Спрашивать, была промышленность Донбасса дотационной или кормила страну — как решать, важнее сердце или печенка, — говорит эксперт по вопросам Донбасса Сергей Гармаш. — Экономисты этого не скажут, потому что здесь есть социальная составляющая.

— Металлургия была основным наполнителем валютой бюджета страны, — продолжает. — Шахты тянули дотации. Нет заслуг или вины Донбасса, что там была наивысшая концентрация промышленности, наихудшая экология и депрессивные города. Главное, они давали продукцию стране и кормили семь миллионов людей. Если бы не работали, с дотациями или без, люди разъезжались бы. Это привело бы к социальным потрясениям. Все зависит от эффективного ведения экономики. Можно так организовать процесс, что будет кормить всех, а можно — что лишь владельца.