С погибшими в авиакатастрофе прощались восемь часов

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 702
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 1774
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1116
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 828
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3762
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1584
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1305
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1638
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2979
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 612
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 07:55

С погибшими в авиакатастрофе прощались восемь часов

  Комментировать

— Лучших небо забирает первыми. Ребята были замечательными. Стюард Игорь Матьков — красивый парень, мечтал переучиться на пилота, — говорит стюардесса 44-летняя Елена ШУТЬКО в столичном аэропорту "Борисполь". 19 января здесь прощаются с украинцами, которые погибли в авиакатастрофе под Тегераном, столицей Ирана.

8 января пассажирский "Боинг-737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сбили иранские военные. Погибли 176 человек. Среди них 11 украинцев. Два — пассажира: 61-летняя Ольга Кобюк и Елена Малахова, 38 лет. Остальные — члены экипажа: бортпроводники 27-летняя Екатерина Статник, Мария Микитюк, 24 года, 28-летняя Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, 25 лет, 24-летний Денис Лихно, Игорь Матьков, 34 года, второй пилот 48-летний Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин, 42 года, и командир экипажа Владимир Гапоненко, 50 лет.

Самолет с телами погибших прибывает около 11:00. Его встречают президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент компании МАУ Евгений Дыхне. Солдаты в парадной форме несут закрытые гробы в желто-голубой ткани. Ставят в терминале рядом с портретами экипажа и трагически погибших пассажиров.

Люди несут розы и гвоздики. Их вещи при входе в терминал пропускают через металлоискатель, служебная овчарка обнюхивает. Более трех десятков работниц МАУ с желтыми платками на шеях плачут и обнимаются. Неподалеку за оградой фотографы и операторы снимают траурную церемонию. Несколько из них ссорятся за лучшие места для работы.

— Я знала Алексея, Игоря и Вову, — рассказывает Елена Шутько. На улице вытирает глаза, курит. Во время разговора делает паузы. Не может говорить из-за слез. - Начала работать в компании в 1998-ом. У нас был дружный коллектив. Все, что случалось, оставалось между нами. А потом началась политика доносов, чтобы выслужиться. Но ребята этим не занимались. Стали первоклассными благодаря таланту. Обидно, что начальство позволяет полеты над зоной боевых действий. Если бы не они, то кто-то другой погиб бы.

Вову жена не пускала. Он говорил: "Если не я, то кто?"

У терминала дежурят пять автомобилей "скорой". Неподалеку высокий мужчина качает коляску с ребенком.

— Не с кем ребенка оставить. Жена бортпроводница. Прощается с коллегами, — говорит 53-летний Андрей Мартынюк. Он пилот МАУ. — Я тоже их знал. Когда пришел в компанию, Алексей Наумкин уже здесь работал. Разбирался во всем, что касалось техники. Когда надо было кого-то подтянуть, посылали его. Брал на себя сложную часть работ.

Гапоненко тогда был вторым пилотом, быстро дорос до командира экипажа. Он имел своеобразное мышление, неординарный. Интересовался финансами, умел об этом рассказывать. Так глубоко вникал в тему, что легко мог бы стать профессионалом в той сфере. Сергей Хоменко был военным летчиком, как и я. Сначала заместителем командира, а затем и командиром военной эскадрильи.

Глаза Андрея Мартынюка наполняются слезами.

— Все ребята были первоклассными профи. Все пилоты дважды в год проходят аудиты, проверки, занимаются на тренажерах. Иранский оператор, который нажал кнопку запуска системы противовоздушной обороны, не мог перепутать пассажирский самолет с ракетой. Те летят со скоростью тысячу километров в час, а самолет во время взлета успел набрать 500. Да и на разных высотах движутся.

От мыслей о катастрофе спасает ребенок, который требует внимания. Когда остаюсь один, подкатывается ком к горлу. Члены экипажа сфотографировались вместе перед вылетом. Обычно так не делают, говорят, плохая примета.

К Мартынюку подходит жена в черной шубе. Берет за руку. Вместе идут к остановке.

Киевлянин 35-летний Павел Мельник несет букет красных роз.

— Я помню проводницу Юлию Сологуб. Летел в самолете, на котором она работала. Хочу попрощаться с ней и другими погибшими, — говорит.

Рядом с двумя женщинами растерянно оглядывается пожилой мужчина.

- Я пришел попрощаться с сыночком сестры жены, Ленечкой (Алексей Науменко. — ГПУ), — говорит 76-летний Станислав Иванович. — Он всегда мечтал о небе.

Из терминала выходит блондинка с растрепанными волосами. От слез на ее лице растеклась тушь. Под руку держит бледного мужчину.

- Мы попрощались с Владимиром Гапоненко, - говорит 44-летняя Наталья Садченкова. — Он был светлым человеком. Писал стихи. Держал птиц. Наверное, напоминали ему о небе.

С погибшими прощаются до 19:30. Их тела увозят домой. Сергея Хоменко кремируют в Борисполе, Валерию Овчарук — в Киеве. Марию Микитюк хоронят на Ивано-Франковщине, Екатерину Статник — на Херсонщине, в белый гроб вкладывают свадебное платье, купленное ее матерью. Юлию Сологуб, Ольгу Кобюк проводят в последний путь в Киеве, Елену Малахову — в Белогородке недалеко от столицы. Игоря Матькова хоронят в поселке Козелец Черниговской области, Дениса Лихно - в Переяславе Киевской области.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С погибшими в авиакатастрофе прощались восемь часов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 45101
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 22286
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 16515
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 6 Просмотров: 10701
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 8514
Украина
В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире
В Украине климат меняется в два раза быстрее, чем в мире Просмотров: 99
В четвертом классе написал, что будет летчиком
В четвертом классе написал, что будет летчиком Просмотров: 9
Оккупанты уничтожили памятники Голодомору
Оккупанты уничтожили памятники Голодомору Просмотров: 45
"Хотели детей, но не получалось. Когда родилась дочь, назвали Верой"
"Хотели детей, но не получалось. Когда родилась дочь, назвали Верой" Просмотров: 63
Танкисты Вооруженных сил Украины проводят учения
Танкисты Вооруженных сил Украины проводят учения Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
6
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
5
Зеленский готовит специальное заявление
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
Голосов: 194
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua