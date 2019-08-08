Россияне убили четырех морпехов под Павлополем

Четверо морских пехотинцев 36-й отдельной бригады погибли 6 августа под Павлополем Волновахского району Донецкой области. Русско-оккупационные войска обстреляли их из запрещенных минометов калибра 120 мм, когда те проводили инженерное оборудование позиций.

Погибли бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Это старший матрос 31-летний Александр Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. Был помощником гранатометчика. 21-летний матрос Владислав Рак — гранатометчик. Жил в поселке Козелец Черниговской области. Матрос 20-летний Василий Курдов из села Анновка Братского района Николаевской области. Солдат 23-летний Сергей Шандра из Василькова Киевской области.

С начала объявленного 21 июля перемирия погибли шестеро военнослужащих. Ранены девятеро.

"Хлебное перемирие" длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом, — высказался в "Фейсбук" президент Украины Владимир Зеленский, 41 год. — Украина искренне хочет мира. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет".

Призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина встретиться для возобновления переговоров в Нормандском формате. Утром 7 августа на срочное совещание собрал военное руководство Украины — начальника Генштаба Руслана Хомчака, представителей ключевых подразделений Вооруженных сил, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Военные были готовы дать ответ на обстрел, который забрал жизнь четырех украинских защитников, но противник покинул свои позиции, сообщил Руслан Хомчак, 52 года.

Владимир Зеленский позвонил главе РФ Владимиру Путину.

— Сказал: "Это нас не приближает к миру. Очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", — рассказал президент.

— Власть начинает прозревать. Политический детский максимализм, когда хотим мира, но не знаем, каким путем, наконец откорректирован Россией, — говорит военный эксперт Игорь Козий, 51 год. — Основное задание Украины — показывать, что именно РФ является стороной конфликта.

— Путин пытается заставить руководство Украины сесть за стол переговоров с руководителями самопровозглашенных ЛДНР. Пока на это не соглашаемся, не будет с его стороны никаких уступок. Как и реального перемирия. Его еще ни разу не было за время войны. Потому что режим тишины — это отсутствие обстрелов, — говорит эксперт Олег Жданов, 53 года. — Пока не вижу политическую волю Владимира Зеленского однозначно признать Россию стороной конфликта. Без этого никакие международные договоренности не имеют смысла. А готовность выполнять все пункты Минских договоренностей — это капитуляция.

С начала лета на Донбассе погиб 31 военнослужащий. С начала 2019-го — 100 бойцов. Речь о погибших в бою, при разных обстоятельствах после демобилизации и вне поля боя.