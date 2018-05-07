Работу потеряли полмиллиона человек

- Крым жил за счет туристических сезонов. Зарабатывали с середины мая до конца октября. Были деньги на отопление, еду и путешествия. После аннексии полуострова работу потеряли полмиллиона крымчан, - говорит бизнес-консультант 41-летний Андрей Степановский. - Большинство были задействованы в сфере услуг и торговли.

В прошлом году говорил с бизнесменами, которые открыли сеть ресторанов "Ласточкино гнездо". Там предлагали местную кухню. Из 20 заведений осталось одно. Проблема не только в отсутствии туристов, но и в снабжении продуктов. Ресторан специализировался на мясных блюдах. Весь полуостров стал зависеть от штормов на Керченской переправе. Если ветер, неделю ничего не работает.

Высокие цены можно объяснить малым количеством отдыхающих. Ранее санатории работали без "окон". Туристы ехали друг за другом. Теперь одни уезжают, а следующих приходится ждать несколько недель. При этом директорам надо оплатить отопительный сезон, работу, ремонт.

Средний доход населения на полуострове уменьшился. В прошлом году во время сезона заработки продавца на рынке составляли 10-12 тысяч гривен. Этого недостаточно, чтобы обеспечить себя на год. Поэтому большинство на зиму едут работать в Россию.