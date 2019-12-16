Пятеро студентов заболели корью

13 декабря корь обнаружили у пяти студентов пятого и шестого курсов Украинской медицинской стоматологической академии в Полтаве. Заведение закрыли на профилактику. Занятия возобновятся, ориентировочно, 8 января.

- Сейчас в инфекционном отделении находятся двое студентов 17 и 18 лет. Остальные дома. Им оказали медицинскую помощь. Осложнений нет. Это обычная эпидемия кори, которая сейчас распространена в Украине, - говорит внештатный эксперт по инфекционным болезням Лидия Войтенко, 45 лет.

- В тот день у будущих медиков закончился первый семестр. Студентам засчитали их оценки на основе текущих. Чтобы не распространялась инфекция, осуществляем меры, - говорит руководитель пресс-службы медакадемии Светлана Польщикова.

Корь передается воздушно-капельным путем. У больных возникает лихорадка, красные высыпания в горле и на коже, насморк, конъюнктивит.

За 11 месяцев 2019 года в мире зарегистрировано свыше 413 тыс. случаев кори, по данным Всемирной организации здравоохранения.

В Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели больше 57 тыс. человек.