"Пробег под каштанами" собрал более 18 тысяч участников

В Киеве 26 мая состоялось спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Зарегистрировали рекордное количество участников — более 18 тыс. На собранные средства приобретут оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

"Пробег под каштанами" на День Киева проводят 27-й год подряд. Основная дистанция — 5 км. В зависимости от возможностей и возраста выделили семь категорий. Для поддержки бездомных животных в этом году ввели еще одну — "Пробег с собакой". В "Пробеге мужественных" люди с инвалидностью преодолевали дистанцию 600 м.

— Я участвую в "Пробеге под каштанами" пятый год. И 4-летний сын уже в третий раз бежит со мной, — говорит киевлянка 31-летняя Елена Харименко. — В первый год его жизни у нас был забег на коляске. Теперь ежегодно он участвует сам. И муж тоже. Нам нравится, что собранные на акции средства будут спасать маленькие сердца.

В этом году впервые состоялся "Пробег вслепую". Участники преодолевали 50 м парами, у одного были завязаны глаза. Часть средств направят на создание в Одессе Центра предупреждения детской слепоты на базе Института глазных болезней и тканевой терапии имени Владимира Филатова.

— Я 27-й раз участвую в таком пробеге, — говорит 85-летний Игорь Григорьев, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу. Он 52 года передвигается в инвалидной коляске. — Здесь много единомышленников. А еще — это полезно для поддержки физической формы.

На мероприятие зарегистрировалось более 500 корпоративных команд. Некоторые участники приехали из других городов.

— Нынешний "Пробег" стал настоящим праздником для компании "Виннер", — говорит Анастасия Войткевич, руководитель отдела корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности компании "Виннер Групп Украина". — Мы почувствовали единство и поддержку коллег. Увидели, сколько единомышленников есть в других компаниях и среди киевлян. Благодарны организаторам за профессиональный уровень подготовки наибольшего спортивно-благотворительного мероприятия Украины.

За годы помощи Центру детской кардиологии и кардиохирургии "Пробег под каштанами" собрал более, чем $530 тыс. Сумму нынешнего благотворительного сбора организаторы сообщат 30 мая.