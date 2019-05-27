"Пробег под каштанами" собрал более 18 тысяч участников

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1269
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1683
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3213
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3978
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3843
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1269
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 576
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6192
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2961
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 405
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 06:00

"Пробег под каштанами" собрал более 18 тысяч участников

  Комментировать

В Киеве 26 мая состоялось спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Зарегистрировали рекордное количество участников — более 18 тыс. На собранные средства приобретут оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

"Пробег под каштанами" на День Киева проводят 27-й год подряд. Основная дистанция — 5 км. В зависимости от возможностей и возраста выделили семь категорий. Для поддержки бездомных животных в этом году ввели еще одну — "Пробег с собакой". В "Пробеге мужественных" люди с инвалидностью преодолевали дистанцию 600 м.

— Я участвую в "Пробеге под каштанами" пятый год. И 4-летний сын уже в третий раз бежит со мной, — говорит киевлянка 31-летняя Елена Харименко. — В первый год его жизни у нас был забег на коляске. Теперь ежегодно он участвует сам. И муж тоже. Нам нравится, что собранные на акции средства будут спасать маленькие сердца.

В этом году впервые состоялся "Пробег вслепую". Участники преодолевали 50 м парами, у одного были завязаны глаза. Часть средств направят на создание в Одессе Центра предупреждения детской слепоты на базе Института глазных болезней и тканевой терапии имени Владимира Филатова.

— Я 27-й раз участвую в таком пробеге, — говорит 85-летний Игорь Григорьев, бронзовый призер чемпионата мира по мотокроссу. Он 52 года передвигается в инвалидной коляске. — Здесь много единомышленников. А еще — это полезно для поддержки физической формы.

На мероприятие зарегистрировалось более 500 корпоративных команд. Некоторые участники приехали из других городов.

— Нынешний "Пробег" стал настоящим праздником для компании "Виннер", — говорит Анастасия Войткевич, руководитель отдела корпоративных коммуникаций и корпоративной социальной ответственности компании "Виннер Групп Украина". — Мы почувствовали единство и поддержку коллег. Увидели, сколько единомышленников есть в других компаниях и среди киевлян. Благодарны организаторам за профессиональный уровень подготовки наибольшего спортивно-благотворительного мероприятия Украины.

За годы помощи Центру детской кардиологии и кардиохирургии "Пробег под каштанами" собрал более, чем $530 тыс. Сумму нынешнего благотворительного сбора организаторы сообщат 30 мая.

Автор: Василина КОПЫТКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Пробег под каштанами" собрал более 18 тысяч участников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 147569
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 99178
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 39469
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23634
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 20206
Украина
"Через два-три года к власти придет Владимир Кличко"
"Через два-три года к власти придет Владимир Кличко" Просмотров: 18
Кредиты будут давать тем, кто имеет больше баллов
Кредиты будут давать тем, кто имеет больше баллов Просмотров: 18
Восемь бойцов попали в плен
Восемь бойцов попали в плен Просмотров: 9
Задержали участников митинга против Зеленского
Задержали участников митинга против Зеленского
Грузовой лифт придавил двух мужчин
Грузовой лифт придавил двух мужчин Просмотров: 63
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 3999
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua