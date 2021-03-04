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воскресенье, 07 марта 2021 09:00

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

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В Киевском метрополитене появилась новая станция метро
В Киевском метрополитене появилась новая станция метро фото: wikipedia.org

7 марта 2006 года открыли 45-ю станцию ​​Киевского метрополитена - Вырлица. Она расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями Харьковская и Бориспольская.

Свое название станция получила по одноименному озеру, которое расположено рядом. Вырлица - первая в Киеве подземная станция метро с изогнутой формой платформ и первая подземная станция Киевского метрополитена с береговым расположением платформ.

В отделке использовали светло-серый гранит с зелеными вставками и бежевый мрамор. Колонны выложили серым мрамором, потолок - зеленой металлической "вагонкой".

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Особенность станции заключается в том, что между путями установили заборчик с рифленого металла, из которого обычно делают строительные ограждения.

Пролеты зала опираются на колонны, расположенные между путями. Подземный вестибюль соединен ступеньками и лифтами с посадочными платформами. Выходы с лестницы и лифтов расположены в центре платформ. Подземный вестибюль соединен с подземным переходом через проспект Бажана.

Первая линия метрополитена длиной 6 км построили в Лондоне. Запустили ее 10 января 1863 года. Сначала первую линию в Лондоне эксплуатировали на паровой тяге, которую начиная с 1890 года заменили в электрическую.

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Дата
07
марта

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

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