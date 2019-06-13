Предложения Кучмы напоминают "компромиссы" Пинчука

Украинские войска во время режима тишины на Донбассе не должны отвечать на "провокационные обстрелы" с гражданских объектов. Такое мнение выразил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма 6 июня в Администрации президента Украины.

Толкование понятия "провокационности" в трактовке Леонида Даниловича довольно странное: "Когда заезжает какая-то установка или в детский сад, или к дому, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что это с такого, детского, условно говоря, сада, давать ответ? "

Иначе говоря, если украинские военные будут гибнуть в результате "провокационных обстрелов", то открывать огонь будет запрещено - нужно соблюдать тишину.

Но возникают логичные вопросы: сколько должно быть погибших, чтобы считать, что это не провокационные обстрелы, а планомерное и умышленное убийство украинских солдат? Есть ли конкретный временной отрезок продолжительности провокационных обстрелов? Есть ли эффективные средства, методы определения "провокационности" обстрелов? Кто и когда именно позволит/прикажет снимать пломбы с опечатанных цинкова с патронами, ящиков со снарядами и минами?

Помолчим.

Сомнительную инициативу Леонида Кучмы бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прокомментировал по-военному четко и однозначно: "После того, как у нас за три дня погибли пятеро военнослужащих, я бы приказал взять противотанковую ракету и применить ее против противника".

Представитель президента Украины Юлия Мендель в телепрограмме "Право на власть" взялась разъяснять позицию Кучмы - мол, его неправильно поняли, слова вырваны из контекста. На президентском сайте высказывания Леонида Даниловича, кстати, зафиксированы: "Это принципиально. Потому что ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов".

А вот толкование Юлии Мендель: "О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы. И, собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации".

То есть пресс-секретарь утверждает на весь мир, что украинские солдаты сознательно открывают огонь по гражданским. Откуда у нее такая информация? Не иначе как от коллаборационистов, сепаратистов, террористов, российских наемников или путинских пропагандистов. Потому по логике спикера президента получается, что воины ВСУ априори являются военными преступниками, а в Украине идет гражданская война.

"Команде Зеленского стоило бы знать, что в армии есть строжайший запрет открывать огонь по объектам, рядом с которым живет хоть несколько человек, - отреагировал в блоге Влад Якушев, журналист, экс-начальник пресс-службы 14-й отдельной механизированной бригады командования "Запад".

- По больнице, в которой есть пациенты, не стали бы стрелять, даже если бы террористы поставили в палате пушку и били по нашим позициям прямой наводкой. Есть данные разведки, радиоперехвата, аэроразведки, агентуры и военные знают, есть ли на объекте гражданские. Имея информацию о мирных жителях, ни один командир не решится дать команду стрелять туда".

Не хочется думать, что команда Зеленского - предатели или дремучие невежды. Но с другой стороны, поразительно некомпетентные или умышленно провокационные высказывания пресс-секретаря украинского президента могут быть сознательно адресованы российской стороне. Мол, в этой войне Украина так же виновата, как и РФ. Поэтому надо как-то договариваться. По крайней мере реакция Владимира Зеленского на недавние артиллерийские обстрелы позиций ВСУ была крайне неоднозначна: "Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Иначе говоря, с нами воюет не Россия, а какие-то боевики, с которыми надо договариваться на их условиях?

Переговорная группа договорилась, что до 19 июня должны быть подготовлены документы с мерами обеспечения режима тишины, по словам Кучмы. Эти действия весьма напоминают "компромиссы" Виктора Пинчука - примитивно смонтированные в Кремле предложения Киеву, обнародованные "украинским промышленником и филантропом" в конце 2016 года на страницах The Wall Street Journal.

Зять Леонида Даниловича тогда предложил: "Москва должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений 2014 и 2015 годов, чтобы положить конец конфликту в восточной части Украины. Это должно обеспечить соблюдение прекращения огня и вывода своих войск и тяжелого вооружения, чего так и не удалось сделать". Этот банальный тезис была адресована прежде всего американцам. Потому что украинцы к тому времени уже знали настоящую цену московитам и их вероломству.

Акцентируя, что "новая администрация в Вашингтоне может открыть Украине возможность внести свой вклад в решение проблем, возникших из-за российской интервенции", Пинчук предлагает Украине "построить альтернативную систему безопасности и принять позицию нейтралитета как нашей ближайшей перспективы на будущее". Можно только представить реакцию наших фронтовиков на это проявление коллаборационизма, по сути, приглашение к капитуляции.

Почему Виктору Пинчуку не нравится эффективный для решения милитаристских проблем "израильский подход", суть которого заключается в симметричном ответе - "око за око, зуб за зуб"?

Трубный бизнес мешает? Так или иначе, но создается впечатление, что сейчас речь идет о подготовке к реализации плана, обнародованного 29 декабря 2016 года на страницах The Wall Street Journal.

Зато Игорь Романенко предлагает: "В сложившейся ситуации я бы уничтожил адекватное количество боевиков, и только после этого можно было бы попробовать пойти на временное прекращение огня". Так думает профессиональный военный. Украинский патриот.

"Не стрелять в ответ" - это заявления политиков, которые являются оружием гибридной войны против Украины и украинцев. А стрелять или нет - решать должен командир на передовой, который лучше знает реальную ситуацию ", - сказал 8 июня заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ отметил, что" командиру в окопе лучше видно, чем тем, кто в 600-700 километрах от передовой ". Именно командир "видит: стрелять или не стрелять. И если враг по тебе стреляет, а ты в ответ - нет, то ты будешь терять людей".

После знакомства с сомнительным предложением Леонида Кучмы "не стрелять в ответ" невольно вспомнилось "крутое" выражение Отто фон Бисмарка о стариках, переживших себя. Их "железный канцлер" называл eine beurlaubte Leiche - "уволенный в отпуск мертвец" или "мертвец на выезде". Так что недаром Сергей Кривонос резюмировал: "При всем уважении к предыдущим заслугам (Леонида Кучмы. - А. Р.), я был бы осторожнее в таких выражениях".