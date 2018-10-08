Порог ВНО повысят до 150 баллов

Министерство образования опубликовало проект Условий приема в вузы на следующий год. Он предусматривает порог в 150 баллов по первому и второму конкурсному предмету на "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения". Порог по второму и третьему конкурсным предметам — на "Фармация, промышленная фармация".

— Конкурсный балл повысили для этих специальностей, потому что они имеют спрос. Нужно, чтобы он был 150. Это даст возможность отсеять балласт, — говорит руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования 55-летний Виктор Громовый.

Установление проходного балла — единственный рецепт оздоровления ситуации в высшем образовании, говорит специалист.

— 155–200 баллов — окно возможностей для поступления в университет. Не должно быть никаких льгот и сельских коэффициентов. 100–155 баллов — окно возможностей для поступления в модернизированные профессионально-технические учебные заведения, которые будут работать по дуальной системе обучения. Менее 100 баллов — на повторный курс в вечерней школе для работающей молодежи.