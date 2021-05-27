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четверг, 27 мая 2021 09:50

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

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Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии
Выдающиеся украинские эмигранты осели преимущественно в Праге Фото: cze-tour.com

27 мая 1922 года советское правительство обратилось к Чехословакии с требованием запретить деятельность украинских "петлюровских" организаций. В случае отказа угрожало репрессировать чехов на советских территориях.

Мощное общественное и культурное движение украинской эмиграции в Чехословакии возникло во времена президентства Томаша Масарика. Украинцы попадали в страну во время революции и после поражения в освободительной борьбе. Выдающимся центром для них стала Прага. Там организовали Украинский общественный комитет, который оказывал помощь эмигрантам и беженцам, проводил среди них научные и культурные мероприятия.

Благодаря усилиям комитета удалось открыть Украинский педагогический институт им. Михаила Драгоманова в Праге и Украинскую хозяйственную академию в Подебрадах. 23 сентября 1921-го увидела свет газета "Общественный вестник". Кроме сообщений о помощи и поддержке новым украинским эмигрантам, там публиковали информацию об Украине и ее положении под большевиками. Эта информация выходила далеко за пределы Чехословакии.

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Среди эмигрантов в Чехословакии были и выдающиеся украинские политики, а также военные - бойцы армии УНР, УГА и патриотическая молодежь. Часто объединялись в радикальные организации.

Весной 1920 года в Чехословакию перебрался полковник армии УНР и командир Сечевых Стрельцов Евгений Коновалец. В согласовании с Симоном Петлюрой пытался организовать вооруженное подполье на оккупированных большевиками украинских территориях и военное формирование из интернированных бойцов УГА и украинских пленных для продолжения борьбы за освобождение Украины. В августе 1920-го при его участии в Праге создали Украинскую военную организацию - УВО.

Все это беспокоило советскую власть. Чехословацкой стороне сообщили, что в случае отказа от преследований украинцев советское правительство арестует чехословацких граждан в СССР и будет держать в качестве заложников. Но дальше угроз не дошли.

30 июля 1920 года в Праге создали Украинскую военную организацию. Главой избрали полковника армии УНР и командира сечевых стрельцов Евгения Коновальца.

Целью организации было продолжение национальной борьбы за государственность. Организация действовала нелегально на украинских землях в составе Польши.

Первая ячейка организации возникла во Львове. Краевые команды действовали в Чехословакии, Германии и Литве. Они должны были налаживать связи с украинскими эмигрантами, готовили литературу и транспортировку оружия. Через посредников общались с правительственными кругами ЗУНР и УНР.

В УВО были организационная, боевая, разводная и пропагандистская референтуры.

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Дата
27
мая

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

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