Несколько десятков мужчин в балаклавах ночью 3 октября порезали колеса 15 маршруткам в центре Сум. Бусы каждый час выезжать в рейсы на Киев.

Водители вызвали полицейских. Они задержали 32 нападавших. Части удалось скрыться.

- Маршрутки стояли у местного Укртелекома. Оттуда ездят в столицу. Некоторые водители уже были на местах, - говорит пресс-секретарь областного управления Нацполиции Владимир Крупецкий, 38 лет. - Прибежали неизвестные и начали резать колеса. Сейчас трудно сказать о причинах нападения. На месте работала следственно-оперативная группа. С задержанными общаются следователи.

Конкуренты таким образом хотят отобрать бизнес, говорят владельцы транспорта.

- Подъехали две легковые машины и автобус. Из него выбежали мужчины в черном. Прошлись по нашим маршрутках. Всем порезали колеса, в одной разбили окно, - рассказывает директор автоперевозочной компании "САНАВТО" Ирина Одновьюненко.