Плиту с генеральской могилы нашли в городе

Надгробную плиту весом почти 300 кг нашли строители в Киеве на ул. Тимирязевской 18 декабря. Она с военного кладбища, закрытого в 1930-х. Заметили надпись: "Генерал-лейтенант Евгений Степанович Спокойский-Францевич. Сконч. 9 июля 1907 г. на 73 году жизни. Мир праху твоему".

- Плиту вырыли летом. Подумали, что это часть забора. Выбросили, - говорит экскаваторщик Алексей Буяновский, 34 года. - На этот раз нагружал землю и снова наткнулся. Разглядел буквы. Понял, что находка может быть ценной.

Историк 37-летний Александр Алферов увидел фотографию плиты в фейсбуке.

- Через 20 лет после закрытия кладбища там начали возводить жилой массив. Многие старые могилы оказались под землей или были выброшены, - рассказывает.

Спокойские-Францевичи - благородный литовский род, установили историки. Генерал участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Освобождал Болгарию, которая тогда входила в Османскую империю. Вероятно, дружил с казацкой семьей Кулябко-Корецких.

Надгробие будет храниться в Национальном военно-историческом музее Украины.