Пленника Кремля держат в украинской тюрьме

Пленника Кремля 36-летнего Сергея Литвинова нашли в Диканевской колонии №12 города Харькова. Туда его перевезли 9 марта из российской тюрьмы в Магаданской области России. Там его обвиняли в участии в войне на Донбассе и службе в добровольческом батальоне.

- Я сам не понимаю, что я здесь делаю, - говорит Литвинов журналистам Общественного радио. - Прибыл из российской колонии, из Магадана, 9 марта. На границе меня встречали представители Киева. Я передавал им из Федеральной службы безопасности документы.

После этого Литвинова судили еще раз в Украине.

- Привезли меня в Старобельск в следственный изолятор. Заседание Беловодский суд (районный суд в Луганской области. - ГПУ) проводил без меня, и решением суда отправили в исправительную колонию.

Сергей Литвинов жил в селе Камышное Станично-Луганского района Луганской области. Работал разнорабочим у местного предпринимателя. Имел недостатки психического развития, окончил только семь классов школы.

12 августа 2014 года у него начались проблемы с зубами. Из-за военных действий в Станице Луганской уехал на лечение в ближайший город в России. Пересек границу и пошел к стоматологу. Его прооперировали и оставили до полного выздоровления в палате с боевиками, которые расспрашивали, кого он поддерживает. Литвинов ответил, что против РФ. За это на него донесли в Федеральную службу безопасности России. Ночью 21 августа мужчину вывезли из палаты неизвестные.

- Просто зашел человек, надел на меня наручники и показал корочку. Сказал, пошли поговорим. Я ответил ему: я гражданин Украины, сюда поступил как мирный житель, - рассказывает Литвинов.

Сергея Литвинова вывезли на оккупированную территорию и начали пытать.

- Меня подвесили на тополь за ноги и руки, - продолжает. - Потом издевались. Выкопали яму, брали канистру и обливали холодной водой, подключали ток. Это полная "катушка", на которой человека подбрасывает на 20 метров, а может, и больше. У меня было 100 килограммов веса, я занимался спортом, организм выдержал. Там в лесу я потерял сознание. Они обливали водой меня, приводили в чувство. Просили, чтобы я подписал бумаги.

Под пытками он подписал все, что требовали. После этого Сергея повезли на суд и обвинили в убийстве 30 мужчин, изнасиловании и убийстве восьми женщин и 12-летней девочки. Под пытками он признал себя агентом добровольческого батальона "Днепр-1".

Российское следствие требовало посадить его на пожизненное. 10 ноября 2014 года Литвинов встретился с украинским консулом Геннадием Брескаленко. После встречи отверг все обвинения россиян и заявил, что его пытали.

Делом Литвинова занялся адвокат Виктор Парашуткин. Он доказал абсурдность обвинений в шпионаже и убийствах. Зато украинца обвинили в разбое и осудили на срок восемь с половиной лет лишения свободы и отправили в колонию-поселение Уптар, в Магадане.

Сергей Литвинов написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании. Также просит пересчитать срок заключения по "закону Савченко" - день, проведенный в следственном изоляторе, считается как два проведенные на свободе.

- Россияне освободили Литвинова согласно нормам Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, - говорит 32-летняя Мария Томак, координатор медийной инициативы за права человека. - По этим нормам лицо может обратиться к правительству страны, в которой осуждено, и попросить об экстрадиции на родину. Это заявление рассматривают Министерства юстиции с обеих сторон. Далее суд одной страны дает решение о согласии на возвращение человека. А суд второй страны, в которой находится лицо, решает - возвращать или нет.

Если президент Владимир Зеленский помилует Литвинова, это будет нарушением конвенции.

- Поскольку любой формат освобождения лица может считаться нарушением конвенции, то Сергея вернули в Украину непублично, - говорит Томак. - У нас это первый случай, когда Россия передала гражданина. Мы предполагаем, что это помилование. Просто РФ эту информацию засекретила и не раскрывает.

Проблемы с помилованием Литвинова возникли из-за того, что Украина не разработала ни одного закона, который мог бы урегулировать такие ситуации.

- Правозащитники пытались "достучаться" до Министерств юстиции, социальной политики и временно оккупированных территорий. Об этой ситуации были проинформированы Людмила Денисова и Ирина Геращенко. Но все считали, что Россия никого не передаст, и никто ничего не делал, - говорит Мария Томак.

Освободили восемь политзаключенных

С 2014 года Украине разными способами удалось освободить из российских тюрем восемь политзаключенных.

Студента из Львова Юрия Яценко осудили 8 августа 2014-го сначала на два года. Впоследствии срок уменьшили до девяти месяцев. Освободили 8 мая 2015-го.

Народного депутата Надежду Савченко обменяли 25 мая 2016-го на осужденных двух российских диверсантов. В этом году 14 июня крымского активиста Геннадия Афанасьева и бывшего директора оборонного завода Юрия Солошенко обменяли на двух сторонников России из Одессы.

25 октября 2017-го лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили по просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана.

Активист Евромайдана Александр Костенко и сын крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева - Хайсер отсидели свои сроки в российских тюрьмах.