Павла Колесника убил российский снайпер

Сержант 53-й механизированной бригады им. гетмана Выговского 39-летний Павел Колесник погиб возле поселка Пески Донецкой области 13 мая. Российский снайпер попал ему в голову.

На фронт российско-украинской войны Павел Колесник попал во время первой волны мобилизации в 2014-ом. Тогда же получил первое ранение, был контужен. После демобилизации работал трактористом в селе Новое под Черниговом.

- До войны Павел был трактористом в частном предприятии, строителем в Киеве, - рассказывает друг Руслан. - Когда пришел с войны, сел на трактор. Через несколько лет решил возвращаться на фронт.

С сентября 2019 года Павел Колесник служил в должности сержанта в 16-м мотопехотном батальоне 58-й бригады.

- После первой мобилизации Пашка сильно изменился. Стал серьезным, в глазах появилась какая-то пустота. Хотя в школе был весельчак, смутьян. Мы, одноклассники Паши, соболезнуем родным. Он был хороший человек, - говорит Руслан.

Павел Колесник - пятая боевая потеря Вооруженных сил Украины в мае 2021-го. Стал первым жителем села Новое, кто не вернулся с войны. Остались жена, дочь и родители.