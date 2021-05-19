Павла Колесника убил российский снайпер

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 171
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1522
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 450
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 369
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 387
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1134
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 756
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1341
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 216
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
4
3
3
4
5
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 1251
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 369
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 567
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 369
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 243
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 00:26

Павла Колесника убил российский снайпер

  Комментировать
 

Сержант 53-й механизированной бригады им. гетмана Выговского 39-летний Павел Колесник погиб возле поселка Пески Донецкой области 13 мая. Российский снайпер попал ему в голову.

На фронт российско-украинской войны Павел Колесник попал во время первой волны мобилизации в 2014-ом. Тогда же получил первое ранение, был контужен. После демобилизации работал трактористом в селе Новое под Черниговом.

- До войны Павел был трактористом в частном предприятии, строителем в Киеве, - рассказывает друг Руслан. - Когда пришел с войны, сел на трактор. Через несколько лет решил возвращаться на фронт.

С сентября 2019 года Павел Колесник служил в должности сержанта в 16-м мотопехотном батальоне 58-й бригады.

- После первой мобилизации Пашка сильно изменился. Стал серьезным, в глазах появилась какая-то пустота. Хотя в школе был весельчак, смутьян. Мы, одноклассники Паши, соболезнуем родным. Он был хороший человек, - говорит Руслан.

Павел Колесник - пятая боевая потеря Вооруженных сил Украины в мае 2021-го. Стал первым жителем села Новое, кто не вернулся с войны. Остались жена, дочь и родители.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Павла Колесника убил российский снайпер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 11826
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11313
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 6057
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5472
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
 2 Просмотров: 3591
Украина
Алкоголь возрастет в цене
Алкоголь возрастет в цене Просмотров: 72
Украинцев назвали иностранцами
Украинцев назвали иностранцами Просмотров: 243
Земля подорожает в пять раз
Земля подорожает в пять раз Просмотров: 198
За гектар земли дали цену телевизора
За гектар земли дали цену телевизора Просмотров: 423
Коронавирус становится сезонным заболеванием
Коронавирус становится сезонным заболеванием Просмотров: 81
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
3
В США украинского нардепа назвали агентом России
2
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Голосов: 1292
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть