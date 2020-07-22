Пальчевский презентовал программу борьбы с бедностью

Предприниматель, общественный деятель 59-летний Андрей Пальчевский и экономист 43-летний Алексей Кущ анонсировали запуск экономической платформы.

— Мы с единомышленниками открываем два украинских фронта: первый — против внешнего управления кредиторов, второй — против внутреннего управления олигархов, — говорит Алексей Кущ.

В течение почти 29 лет независимости украинцы становятся беднее. Политик главной задачей своей партии "Победа Пальчевского" называет создание в Украине зажиточного класса. Экономическая программа будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев, развитие малого и среднего бизнеса, а также борьбу с монополиями и олигархами, которые много лет паразитируют на обществе.

В Украине сформировался класс супербогатых людей, владеющих целыми отраслями экономики и невероятными богатствами. Все это обслуживают обычные люди. "Победа Пальчевского" предлагает изменить действующий принцип: с миру по нитке — богатому новое имение.

— Нам необходимо перенести налоговое бремя с простых людей на олигархические структуры, — говорит Пальчевский.

Основатели платформы обещают противостоять международным кредиторам. Политики набрали столько долгов, что теперь каждый украинец должен до конца жизни погашать эти займы. Кто-то должен разорвать этот порочный круг. Андрей Пальчевский отмечает: чтобы сделать Украину сильной, необходимо выиграть войну с бедностью.

Эти идеи могут иметь отклик и поддержку в украинском обществе. Ведь это действенный механизм, который может повысить их доходы и улучшить уровень жизни. Политики с видением, как должна развиваться государство, имеют существенное преимущество над популистами и молодыми, но непрофессиональными депутатами.