Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

В 1978 году модельер основал марку Gianni Versace, под которой сегодня выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. Фото: splashnews

23 июля 1977 года тело серийного убийцы Эндрю Кьюненена нашли в его плавучем доме в Майами в США. Совершил самоубийство.

За 8 дней до этого застрелил итальянского модельера 51-летнего Джанни Версаче на лестнице собственного имения и без веской причины. После преступления скрывался.

Журналисты подозревали в убийстве итальянскую мафию. Некоторые газеты обвиняли в преступлении семью Версаче. Через несколько дней его убийца, окруженный кольцом полицейских, совершил самоубийство. По некоторым свидетельствам, на убийце было нижнее белье от фирмы Версаче.

"Я не уверен в том, что мы когда-нибудь узнаем ответ", - сказал начальник полиции Майами Ричард Борреро вскоре после убийства.

В 1978 году модельер основал марку Gianni Versace, в которой на сегодня выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. После смерти ее переименовали в Versace.

Версаче пытался сочетать в своих коллекциях аристократизм и бунтарство, поэтому каждая кардинально отличалась от предыдущей. В одежде были мотивы то панк-культуры, то стиля барокко, то садомазохистских нарядов из секс-шопов, то поп-арт и творчества Энди Уорхола, то гей-клубов.

Его одежда была яркой, сексуальной и дерзкой и сразу превращала человека в звезду.

Он ввел в моду сочетание черной кожи и золотой фурнитуры, совмещение вечерних платьев и нижнего белья, яркие принты на рубашках, кожаные штаны на мужчинах, высокие каблуки и многое другое. Версаче впервые вывел на подиум мужчину без галстука и мужчину в джинсах.

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Модельер был гомосексуальной ориентации и не скрывал этого. 11 лет прожил со стилистом Антонио Д'Амико. В своих квартирах и виллах любил проводить время в компании друзей - Элтона Джона, Мадонны, Джорджа Майкла.

За 25 лет дизайнерской карьеры Джанни Версаче провел более 60 спектаклей, тщательно отрепетированых и продуманных до мелочей. 24 июня 1997-го в Флоренции состоялся самый громкий показ "Барокко бельканто" в сотрудничестве с композитором Мориса Бежара.