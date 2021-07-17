Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 3888
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 315
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 540
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 297
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 477
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1044
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1260
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 927
Фото
Все фото
3
4
4
5
6
Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 441
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 972
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 405
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1044
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 135
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 09:01

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

  Комментировать
Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство
В 1978 году модельер основал марку Gianni Versace, под которой сегодня выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. Фото: splashnews

23 июля 1977 года тело серийного убийцы Эндрю Кьюненена нашли в его плавучем доме в Майами в США. Совершил самоубийство.

За 8 дней до этого застрелил итальянского модельера 51-летнего Джанни Версаче на лестнице собственного имения и без веской причины. После преступления скрывался.
Журналисты подозревали в убийстве итальянскую мафию. Некоторые газеты обвиняли в преступлении семью Версаче. Через несколько дней его убийца, окруженный кольцом полицейских, совершил самоубийство. По некоторым свидетельствам, на убийце было нижнее белье от фирмы Версаче.

"Я не уверен в том, что мы когда-нибудь узнаем ответ", - сказал начальник полиции Майами Ричард Борреро вскоре после убийства.

В 1978 году модельер основал марку Gianni Versace, в которой на сегодня выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. После смерти ее переименовали в Versace.

Версаче пытался сочетать в своих коллекциях аристократизм и бунтарство, поэтому каждая кардинально отличалась от предыдущей. В одежде были мотивы то панк-культуры, то стиля барокко, то садомазохистских нарядов из секс-шопов, то поп-арт и творчества Энди Уорхола, то гей-клубов.

Его одежда была яркой, сексуальной и дерзкой и сразу превращала человека в звезду.

Он ввел в моду сочетание черной кожи и золотой фурнитуры, совмещение вечерних платьев и нижнего белья, яркие принты на рубашках, кожаные штаны на мужчинах, высокие каблуки и многое другое. Версаче впервые вывел на подиум мужчину без галстука и мужчину в джинсах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Модельер был гомосексуальной ориентации и не скрывал этого. 11 лет прожил со стилистом Антонио Д'Амико. В своих квартирах и виллах любил проводить время в компании друзей - Элтона Джона, Мадонны, Джорджа Майкла.

За 25 лет дизайнерской карьеры Джанни Версаче провел более 60 спектаклей, тщательно отрепетированых и продуманных до мелочей. 24 июня 1997-го в Флоренции состоялся самый громкий показ "Барокко бельканто" в сотрудничестве с композитором Мориса Бежара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 10116
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7254
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 5607
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
7
 Просмотров: 4455
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 4402
Мода
Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
Принты, которые будут модными еще несколько сезонов подряд
3
 Просмотров: 324
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
4
 Просмотров: 207
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
Андре Тан показал вещи из прошлого, которые делают образ старомодным
4
 Просмотров: 1593
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
Образы в ярких природных оттенках: назвали трендовые цвета лета
5
 Просмотров: 702
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
Полная свобода: красавицы на красной дорожке надели кроссовки и вернулись к натуральным бровям
6
 Просмотров: 2943
Больше всего комментируют
3
Шесть каналов нарушают языковой закон
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
2
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
Голосов: 1052
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть