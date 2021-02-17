Откопали сбитый американский самолет

Возле села Олеев Зборовского района Тернопольской области участники общественной организации "Поиск самолетов в Украине" раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны Р-39 "Аэрокобра".

- Местность показал коллега родом из этих краев. Здесь 14-17 июля 1944 года во время Сандомирской операции продолжались воздушные бои. Самолетов этой модели сбили с десяток, - говорит председатель поисковой группы 48-летний Андрей Кирьянов.

Искатели раскопали воронку диаметром 5 м и глубиной 1,5 м. Это помогло определить место падения.

- Нашли часть обшивки, на которой видно красную звезду, - говорит Кирьянов. - Американцы создавали самолеты с белым знаком. Советские бойцы не заморачивались и зарисовали красным. Техника к нам попала по программе ленд-лиза (система, по которой США передавали союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье. - ГПУ). Сейчас ищем подробную информацию в архивах. Скорее всего, пилота не было на борту. Его вещей также не обнаружили.

Композицию из найденных деталей разместят в Музее погибших самолетов вблизи Львова.

"Аэрокобра" - американский истребитель времен Второй мировой войны. Первая модель с трехколесным шасси. Имел новое для того времени размещение двигателя в центре корпуса.