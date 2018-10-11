От боевиков освободили село на Донбассе

Село Викторовка Волновахского района на Донетчине освободили от боевиков Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Продвинулись на 1,2 км. Разминировали подходы с украинской стороны, оборудовали позиции.

Почти вся территория села утыкана минами российского производства. Среди них — противопехотные мины ПМН-2, запрещенные Женевской конвенцией. Нашли сухие пайки, изготовленные в российских Перми и Москве, и боеприпасы с затертой маркировкой.

До войны в Викторовке проживали 80 людей. С началом российской агрессии из села выехала треть обитателей.

— Оставили село, потому что оккупанты заходили в дома, грабили и держали местных в страхе, — сообщили в штабе Операции объединенных сил. — Потом боевики прятались в покинутых домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии.

Это восьмой населенный пункт, освобожденный от оккупантов с начала года.