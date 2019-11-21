Остановки оборудуют электронными табло

На трамвайных и троллейбусных остановках Винницы устанавливают электронные табло с графиком движения общественного транспорта. Будут сообщать о его прибытии.

- Мы увидели такие остановки в странах Европы. Приобрели самое современное оборудование, - говорит руководитель предприятия "Винницакaртсервис" Екатерина Бабина, 36 лет. - Выбрали размер шрифта, чтобы информация на табло читалась на расстоянии 25 метров. Выбрали яркий текст и обозначения. Троллейбусы с низким полом обозначены специальным желтым знаком.

Будет 50 таких табло.

- Подключать начнем на трамвайных линиях через неделю. Ближе к Новому году заработают на троллейбусных остановках, - добавляет Екатерина Бабина.

Все электронные табло изготовлены из прочного стекла. Также их оборудуют системами видеонаблюдения.

Подобные табло есть во Львове и Мариуполе Донецкой области. В октябре одно установили в райцентре Ковель Волынской области.