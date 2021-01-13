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четверг, 14 января 2021 00:36

Оккупанты похитили 44 крымчанина

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За шесть с половиной лет оккупации Крыма на полуострове похитили 44 человека. Почти все имели проукраинскую позицию, не поддерживали оккупацию. К похищениям причастны российские спецслужбы, военные разведчики или подконтрольные оккупантам полувоенные формирования. 15 человек до сих пор не нашли.

- На момент похищения сына Исляму было 19 лет, - рассказывает 61-летний Абдурешит Джеппаров из села Сары-Су Белогорского района. Он - ветеран крымскотатарского национального движения, в 2020-м его номинировали на Нобелевскую премию мира. - Окончил школу, хотел поступать в медицинский университет. Племяннику Джевдету было 23 года. Женился, работал, кормил семью.

Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова похитили 27 сентября 2014 года. В спецоперации принимали участие более 20 человек на семи автомобилях. Ехали на шести "Ладах Приора" (такие служебные автомобили используют российские силовики. - ГПУ) и микроавтобусе "Фольксваген Транспортер".

- В тот день у меня гостил друг из Судака, - продолжает. - Ислям накрыл нам стол и отпросился поехать к двоюродным братьям и сестрам. После смерти моего брата его пятеро детей остались без отца, Ислям часто их навещал.

Около 17:00 Ислям с Джевдетом выехали из дома.

- Через несколько часов к нам приезжает машина, громко сигналит, - говорит Абдурешит Джеппаров. - В нашем селе принято просто заходить во двор. Выхожу - стоит односельчанин Асан Кадыров, сильно нервничает. Говорит, у него на глазах люди в форме схватили Исляма с Джевдетом, запихнули в микроавтобус и поехали в направлении Феодосии. Их сопровождали шесть машин "Лада", которые перед этим блокировали дорогу.

Абдурешит с односельчанином поехали в полицию.

- Так волновался, что не мог сформулировать заявление, - добавляет. - Меня отправили в следственный комитет.

Мужчина до сих пор не знает, что случилось с его сыном и племянником.

- В первые дни к нам пришло более полутысячи человек, все поддерживали. Приезжал даже Сергей Аксенов (председатель оккупационной администрации Крыма. - ГПУ), обещал разобраться. Со стороны правоохранителей было противоположное отношение. Делают так, будто мы с сестрой виноваты, что наших детей украли.

Полицейские запугали людей в деревне.

- Похищение видели многие односельчане, потому что это произошло на центральной дороге. Но все боятся. Решился говорить только Асан Кадыров. Его бросили в следственный изолятор, затем - в тюрьму по вымышленным обвинениям. Выехал из нашего села.

Следователи то открывали, то закрывали дело похищения Исляма и Джевдета.

- Делают все, чтобы это дело забыли. Выдумывают версии причин похищения. То, мол, сына похитили за проукраинскую позицию, то якобы уехал воевать в Сирию. Мы не знаем, живы ребята или нет.

Абдурешит Джеппаров нашел людей, чьих родственников также похитили силовики. Создал с ними Крымскую контактную группу по правам человека.

- Но пока наших детей не удалось вернуть, - говорит Джеппаров.

11 похищений крымчан, несогласных с политикой Кремля, организовали оккупационные силовики или подконтрольные им формирования. Доказательства причастности есть по делам исчезновения Валерия Ващука, Ивана Бондарца, Василия Черныша, Тимура Шаймарданова, Сейрана Зинединова, Исляма Джеппарова, Джевдета Ислямова, Федора Костенко, Мухтара Арисланова, Арсена Алиева и Эрвина Ибрагимова.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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