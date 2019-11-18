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вторник, 19 ноября 2019 00:40

Обломки военного самолета нашли в горах

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Возле курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области нашли обломки немецкого самолета "Юнкерс-52". Упал в Карпатах во время Второй мировой войны. Лежал в 6 км от курорта.

- С полонины к самолету надо идти стремительно вверх, - говорит поисковик Андрей Риштун, 35 лет. - Его растянули не полностью, потому что лежал высоко в горах. Есть крупные детали - коленвал, двигатель. Хотя на месте падения видели следы копателей.

В Карпатах лежит много самолетов времен Второй мировой войны, говорит Андрей Риштун.

- После Первой мировой Германии запретили строить военные самолеты, - говорит Риштун. - Поэтому немцы делали грузовые "Юнкерсы-52", на которые можно доставить еще два двигателя и пулеметы. После начала Второй мировой быстро переоборудовали их в боевые машины. После войны их еще долго использовали в гражданской авиации разных стран.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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