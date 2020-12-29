Не все театры дожили до конца года

Ночью 12 мая в 25 городах Украины включили направленные в небо лучи света. Так началась акция "Стоп культурный карантин". Художники, организаторы концертов, представители шоу-бизнеса хотели привлечь внимание властей.

— Во время пандемии мы ограничены в количестве зрителей, проведении съемок, спектаклей, массовых мероприятий. Не все независимые театры дожили до конца 2020 года, — говорит директор киевского "Дикого театра" Ярослава Кравченко, 33 года. - Но иногда государство идет навстречу. Получили беспрецедентную помощь от Украинского культурного фонда. Единственная проблема - средства пришли в конце декабря. За два дня должны распределить их и отчитаться.

Нам звонят зрители. Спрашивают, не закрываемся ли. Когда внезапно объявили карантин выходного дня, в пятницу должны были отменить субботнее представление. Спектакль "Кисуня" переносили пять раз. До нового года надо рассчитаться с долгами за аренду. Благодарна за терпеливость зрителей и актеров. Все пережили бы, если бы было нормальное информирование.

Самая большая ценность - это возможность работать. Мы ни у кого ничего не просили бы, если бы нам дали возможность показывать спектакли.