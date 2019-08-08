Назначили нового командующего операции Объединенных сил

Руководителем операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, 50 лет. 5 августа его назначил президент Украины Владимир Зеленский. Предыдущий командир Александр Сирский возглавил Сухопутные войска вооруженных сил Украины.

Владимир Кравченко занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования "Север".

Кравченко — кадровый военный. В 2014 году командовал сектором "А" в Луганской области. Руководил успешной обороной Луганского аэропорта. Потом — отдельной тактической группировкой "Мариуполь". Имеет позывной "Крава". С мая по ноябрь 2018 года отвечал за линию столкновения на Светлодарской дуге в Донецкой области. На должности руководителя командования "Север" с конца 2018-го.

Имеет квартиру во Владимир-Волынском на Волыни. Также владеет автомобилем "Мерседес-бенц" в 1998 году. Совместно с женой получили землю возле Чернигова. Оба должны банкам 300 тыс. грн кредитов. Имеют двоих сыновей — Игоря и Александра.

— С россиянами у Кравченко свои счета. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб, — говорит волонтер Роман Доник, 50 лет.

Генерал-лейтенант Александр Сирский заменит на посту командующего Сухопутных войск генерала Сергея Попко. Он увольняется с военной службы.

Сирский — кадровый военный. Получил звание генерал-майора в 2000-х. С началом боевых действий на Донбассе был начальником штаба антитеррористической операции. Руководил боями за Дебальцево зимой 2015 года. За них был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

— В ООС у Сирского была отдельная карта опорников, где он помечал те, которые сам облазил ногами. Не ради проверок. А для того, чтобы понять, чем и как живут и как они оборудованы. Обошел бы все, если бы отбыл полную ротацию, — говорит Роман Доник. — Он инициировал выплату денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты. Немного заточен на боевой подготовке. Реальной, а не бумажной. Слишком хорошо познал ее цену в Дебальцево. В целом не знаю, как оно будет. Но точно не хуже, чем было.

— Все эти кадровые назначения не имеют политики — Сирский был назначен в ООС при Петре Порошенко и продвигался бывшим начальником штаба Виктором Муженко, — говорит 43-летний Юрий Бутусов, военный эксперт. — Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате до момента назначения нового министра обороны.

— Сейчас новому командующему Сухопутных войск придется решать много кадровых проблем, в первую очередь на уровне командования ОК и командиров бригад, — объясняет Бутусов. — Бригады очень разные, все зависит от командиров. Есть мотивированные соединения, службой в которых гордятся. А есть такие, откуда все убегают. Задание Сирского выровнять это.