Наиболее острой была ситуация 8 февраля

Публикуем поименный список павших в феврале защитников Украины. Нам известно о смерти 16 бойцов, восемь — боевые потери. Информация о некоторых — неполная.

Самому молодому из погибших в бою было 28, самому старшему — 43. Самой острой была ситуация 8 февраля, тогда Украина потеряла одного бойца и трое получили ранения.

19 и 24 февраля было больше всего обстрелов — по 16. За месяц ранения получили 38 защитников Украины.

1, 3, 6-7, 10, 20, 23, 28 февраля обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 284 раза.

Боевые

5 февраля

Сергей "Шериф" Гузенко, 31 год, из села Павловка Верхнерогачикского района Херсонской области. Погиб от пули снайпера, спасая раненого побратима, недалеко от поселка Опытное Донецкой области. Старший сержант 1-й роты 42-го мотопехотного батальона "Движение сопротивления" 57-й мотопехотной бригады. Поехал на Донбасс во время первой волны мобилизации в июне 2014-го. В декабре 2016 года подписал контракт на службу. Последний раз выехал на фронт, когда в конце 2018-го объявили военное положение.

Остались родители, двое старших братьев и беременная жена. Должна рожать меньше, чем через два месяца.

8 февраля

Игорь "Замок" Наконечный, 30 лет, жил в селе Андреевка Волновахского района Донецкой области. Погиб от пулевого ранения головы в районе Авдеевской промзоны Донецкой области. Старший солдат в 93-й бригаде "Холодный Яр". Успел повоевать в составе 54-й механизированной бригады, затем — в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев и 28-й механизированной бригаде. С 2018 года — в 93-й.

Остались мать, сестры, жена и две дочери.

15 февраля

Руслан "Кондрат" Кондратюк, 37 лет, из села Войница Млыновского района Ривненской области. Погиб возле города Марьинка Донецкой области в результате удара вражеской противотанковой ракеты в грузовик ГАЗ-66. Ракета попала в кабину, трое украинских военных получили ранения. "Кондрат" находился за рулем. Был смертельно ранен, умер по дороге в госпиталь.

Служил в 3-м батальоне "Воля" 24-й бригады им. Короля Данила. Был ранен, после выздоровления вернулся к побратимам.

Остались родители, бабушка, сестра, жена и двое детей.

16 февраля

Сергей Данилейченко, 28 лет, из села Вербовец Катеринопольского района Черкасской области. Погиб от пулевого ранения головы во время боя вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Был сиротой. 2-летним потерял отца, а в 13 лет — мать. Занималась им бабушка.

Старший солдат в 108-м батальоне 10-й горно-штурмовой бригады. Призвали на службу в 2015-ом, впоследствии подписал контракт. 12 марта прошлого года получил награду "За образцовую службу".

Дома остались брат и две сестры.

20 февраля

Василий Богоносюк, 38 лет, из села Васильков Чертковского района Тернопольской области. Погиб от пули снайпера. Находился на наблюдательном посту, заметив движение со стороны врага, предупредил побратимов и открыл огонь. Боевиков остановили. Во время смены позиции Василия настигла вражеская пуля. В больнице города Курахово ему дважды запускали сердце, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Старший солдат в 3-м батальоне "Воля" 24-й бригады им. Короля Данила, на фронт ушел добровольцем в 2014 году. Контракт на службу подписал в конце 2018-го.

Остались жена и две дочери.

23 февраля

Евгений Фурсов, 43 года, из города Дружковка Донецкой области. Погиб от прямого попадания снаряда во время обстрела на Мариупольском направлении. Военнослужащий 122-го батальона 81-й аэромобильной бригады. Контракт на службу подписал в сентябре 2018-го.

Этнический русский, родился в городе Брянск, РФ. В 1979 году вместе с родителями переехал в город Дружковка Донецкой области.

Остались родители, брат, жена и дочь.

24 февраля

Борис Бординюк, 31 год, из Благовещенки Каменско-Днепровского района Запорожской области. Погиб от ранения в голову осколком снаряда во время обстрела 82-миллиметровым минометом украинских позиций возле села Катериновка Попаснянского района на Луганщине. До войны работал на железной дороге. В августе 2016 года подписал контракт с Вооруженными силами. Боец 1-го батальона 54-й механизированной бригады.

Осталась мать и две сестры.

25 февраля

Александр Мединцев, 31 год, из города Соледар Донецкой области. Погиб от пулевого ранения в голову вблизи села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.

Погиб отражая атаку на взводный опорный пункт. Враги под прикрытием автоматного и пулеметного огня пытались приблизиться к наблюдательной позиции.

Служил заместителем командира боевой машины пехоты и наводчиком-оператором в 54-й механизированной бригаде. На фронт уехал около года тому назад, недавно подписал контракт на службу.

Дома остались родители и сестра.

Небоевые

1 февраля

Юрий Возняк-Локатырь, 41 год, из села Сваричев Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Умер в зоне проведения Операции объединенных сил, место и обстоятельства не уточнены. Служил в 10-й горно-штурмовой бригаде. На фронте с 2015-го. Последний раз уехал на Донбасс в декабре 2018-го.

3 февраля

Владимир "Псих" Кононенко, 35 лет, из Николаева. Умер в зоне проведения Операции объединенных сил от остановки сердца. Военный медик 79-й десантно-штурмовой бригады. На Донбассе был с первых дней войны.

Осталась жена.

4 февраля

Николай Рудник, 53 года, из села Батятичи Каменка-Бугского района Львовской области. Умер в зоне ООС, обстоятельства неизвестны. Служил в составе добровольческого батальона ОУН. Был заместителем командира. На фронт поехал в 2014-м. Впоследствии перенес три операции во Львовском военном госпитале, но вернулся на Донбасс.

Остались брат, сестра, жена и две дочери.

8 февраля

Виктор Блиставец, 22 года, из села Березно Шепетовского района Хмельницкой области. Умер от пневмонии в зоне проведения ООС. Боец 1-й танковой Северской бригады. Был призван на военную службу в 2017-м, сразу подписал контракт.

Дома остались родители.

17 февраля

Виталий Нароженко, 23 года, из села Костоватое Братского района Николаевской области. Умер в зоне проведения ООС, обстоятельства смерти не уточнены. Командир отделения противотанкового взвода в 15-м Севастопольском батальоне 128-й Закарпатской бригады. Служил по контракту.

20 февраля

Василий Евдокимов, 34 года, из села Рокосово Хустского района Закарпатской области. Умер на Донбассе, место и обстоятельства не уточнены. Воевал с 2015 года.

Остались мать и трое детей.

26 февраля

Игорь Гуменчук, 45 лет, из города Бибрка Перемышлянского района Львовской области. Внезапно умер в Мариуполе Донецкой области, где обеспечивал охрану общественного порядка. Старший сержант служил в батальоне особого назначения "Львов". Имел 16 ротаций на Донбасс. Выполнял задачи в Станице Луганской, Лисичанске, Крымском.

Дома остались старший брат, жена, двое сыновей и дочь.

410 образцов ДНК, которые не смогли опознать, хранятся в украинской базе пропавших бойцов на Донбассе. С помощью процедуры за четыре года узнали судьбы 563 погибших. Не все родственники пропавших без вести военных внесли образцы ДНК в базу, сейчас есть 1652 образца.

Подорвался на мине

16 февраля во время разминирования погиб спасатель 48-летний Олег Моргун. Сопровождал полицейский рейд в село Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области. Там в нежилом доме нашел тайник боеприпасов.

При обезвреживании произошел взрыв, Моргун скончался на месте. Трое полицейских получили ранения. Был начальником караула 75-й Государственной пожарно-спасательной части в городе Новогродовка Донецкой области. Работал 20-й год.

Остались жена и 10-летняя дочь.