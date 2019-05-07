На местах расстрелов хотят построить микрорайон

Между улицами Пушкаревская и Остапа Вишни в Полтаве планируют возвести жилой микрорайон. Во времена немецкой оккупации там расстреляли более 40 тыс. пленных концентрационных лагерей.

Городской совет выставил земельные участки на аукцион. Против строительства объединились религиозники, архитекторы, историки, организация "Сохраним Полтаву" и народные депутаты.

— В 1941 году нацисты убили 5 тысяч человек, — рассказывает одна из координаторов протеста Александра Супряженко, 47 лет. — Собрали еврейские, смешанные семьи, детей. Заверили, что будут их переселять. Но за день всех расстреляли. Детей топили в колодцах.

При немецкой оккупации на территории работали два лагеря: "Дулаг 151" с военнопленными и "Дулаг 205" с людьми для переселения.

— За время существования лагеря здесь убили до 40 тысяч человек, — продолжает Александра Супряженко. — В областном управлении СБУ и архивах есть много информации об этом. Данные подтверждает музей истории Украины. В израильском музее Яд ва-Шем сохранились показания свидетелей трагедии. Есть карта американской аэрофотосъемки этой территории 1944 года.

Территорию между улицами Пушкаревская и Остапа Вишни на наличие захоронений не исследовали.

— Если строители найдут хоть какие-то человеческие останки, городская власть обратится в соответствующую организацию, которая проведет исследования, — говорит депутат городского совета 54-летний Андрей Матковский.