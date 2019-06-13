На газовом заводе погибли все работники

11 июня в киевском театре им. Ивана Франко показали оперу "Газ" американского режиссера 66-летней Вирляны Ткач по произведениям немецкого писателя Георга КрайзеРА. Впервые спектакль поставил Лесь Курбас В 1923 годУ.

- Меня вдохновила его работа, - рассказывает Вирляна Ткач. - Курбас ездил с постановками по селам. Видел, что крестьяне лучше реагируют на те сцены, где много действий, чем на те, где актеры сидят и говорят.

Сталинский режим обвинил Курбаса в украинском национализме. РежиссерА с мировым именем расстреляли в 1937-м.

События спектакля "Газ" происходят В 2119 году. Три мужчины и три женщины работают на газовом заводе. В будущем газ - единственный источник энергии. Своими движениями работники похожи на роботов. Музыка в опере напоминает индустриальный гул, громкую какофонию завода. На этом фоне разворачивается история любви. Мужчина и женщина так увлеклись чувствами, что забыли о работе. На заводе происходит взрыв, все погибают.

- Курбас может стать вдохновением для многих современных режиссеров, - говорит театровед Анна Веселовская, 57 лет. - Его стиль заключался в умении авать творческую оценку обыденным вещам. Постановка "Газ" в 1923 рассказывала о начале ХХ в. Тогда был страх перед индустриализацией, машинами, заводами. Современный человек тоже зависим от технологий, но других - интернета, телевидения, информации.

Оперу "Газ" покажут в австрийской Вене и американском Нью-Йорке.