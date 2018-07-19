Молния сожгла часть школы

Молитвенный дом и детсад сгорели в ромском поселении в поселке Великая Добронь Ужгородского района на Закарпатье 15 июля. Пожар гасили три пожарных машины полтора часа.

Сначала загорелся молитвенный дом, потом огонь перекинулся на садик. Люди не пострадали.

— В садик ходили 40 ромских детей. Здание старое, его когда-то построили голландцы, — говорит Великодобронский сельский председатель Иван Попка, 62 года. — В прошлом году в помещении делали ремонт венгры. После пожара приезжали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Венгрии. По-видимому, будут восстанавливать сооружение.

Причины возгорания устанавливают. Это мог быть поджог, по одной из версий.

Неделю назад в райцентре Балта Одесской области молния попала в крышу местной школы №3. Сгорел весь третий этаж.

— Пожар заметили люди, которые живут по соседству, — рассказывает Анна Рыбицкая, 48 лет, из пресс-службы Балтского горсовета. — Директор заведения сама кинулась гасить огонь. Подняли спасателей, руководство города и района. Подключились и предприниматели — техникой помогли, возили бочки с водой.

Пожар длился около трех часов. Огонь повредил три кабинета, перекрытия и крышу.

В школе учится 700 детей. Ее будет восстанавливать местная власть.