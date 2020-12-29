Минимальную зарплату будут повышать дважды

В сентябре минимальная зарплата в Украине выросла до 5 тыс. грн. С 1 января 2021 года ее планируют увеличить до 6 тыс., а в декабре — до 6500 грн.

- Повышение минималки ляжет обузой на частного работодателя. Они обеспечивают 85 процентов рабочих мест. Остальные 15 процентов — государственный сектор. Там давно никто на минимальную зарплату не работает. Только неквалифицированные - уборщики, сторожа, — рассказывает экономист Андрей Новак, 47 лет. - Но особых изменений украинцы не почувствуют. Работодатели не будут платить больше. Потому что существует зарплата в конвертах. Принудительное повышение минималки частично выведет зарплаты из тени в легальную бухгалтерию.

Рост минимальной зарплаты не повлияет на цены.

— Во-первых, оно будет касаться только тех, кто действительно получал минимальную зарплату, а это небольшая доля. Во-вторых, наблюдаем общее снижение покупательной способности населения. Лишних средств у украинцев нет, чтобы это привело к увеличению цен.