Лето начнется в мае

Май начнется грозовыми дождями. На первой неделе будут идти по всей стране. Температура днем поднимется до +16...20°C. На востоке и юге — до +23...25°C. Ночью будет до +12°C.

— Будет преобладать теплая погода. Даже на севере в отдельные дни будет до 25 градусов тепла, — говорит заведующая отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, 54 года. — Однако май очень капризный. Поэтому не исключены и заморозки и температурные качели. Обычно точный прогноз погоды дают не более, чем на два-пять дней.

В первой половине мая возможны сильные порывы ветра, которые повредят линии электропередач и будут валить деревья.

— Дождей будет недостаточно. Могут пострадать от засухи Одесчина, Черниговщина и Полтавщина, — продолжает Вера Алексеевна. — Дождь в апреле прошел полосой по Винницкой, Житомирской, частично Киевской областям. Не исключено, что и в дальнейшем осадки будут локальные. Для мая привычно, что где-то льет, а где-то и не капает.

Даже частые дожди не покроют недостаток осадков, который наблюдаем с мая прошлого года. Однако улучшат увлажненность верхнего слоя почвы. Это важно для аграриев, которые засеяли поля.

Лето в Украине начнется в мае. Это характерно для последних лет — тепло наступает на месяц раньше.