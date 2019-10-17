Комнату ожидания для депутатов отдали воинам

- Работаем круглосуточно. Нас на смене двое, через 12 часов меняемся, - говорит Алина Кулиш, 34 года, работница "Укрзализныци". На Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский открыли комнату ожидания для военных. Переоборудовали из зала для депутатов.

Расположена в правом крыле здания. У входа стоят две высокие бронзовые вазы с фиолетовыми хризантемами.

В двух больших комнатах стоят восемь диванов и 20 деревянных кресел. На стене - украинский флаг. Есть выходы к туалетам и в столовую. Через последнюю можно пройти в душевую, помещения с гладильной доской и стиральной машинкой.

- Для контроля записываем в журнал фамилию и имя военных, номер удостоверения, время отправления и номер поезда, - объясняет дежурная.

В столовой холодильник стилизованный под деревянный шкаф зеленого цвета. Рядом на тумбе - черная микроволновка.

- Нельзя сказать, что это холодильник, правда? Видно, что для депутатов делалось, - говорит волонтер Лариса Жуковская, 58 лет.

До 30 мая на вокзале действовал зал для военных, оборудованный волонтерами и фондом "Чистое небо". Женщина ходила туда на выходных с начала его создания, на Покров 2015 года.

- Все, что было там, купили волонтеры принесли люди. Были две микроволновки, два холодильника, мультиварки. Иногда сами готовили, но нам запретили. Потому что запахи шли, а народ исходил слюной. Девушки целые сутки борщи-каши варили. Со временем стало не хватать волонтеров, иногда на ночь закрывали пункт. Весной решили, проект себя изжил. Но некоторые волонтеры с этим не согласились, и мы теперь здесь помогаем. Условия суперские, просторно, свежо. Преимущество, на первом этаже. Близко к метро, ​​рядом переход к перронам, на перекур удобнее выйти. Ребятам на инвалидных колясках сюда легче добираться.

Полотенцами, моющими средствами, туалетной бумагой, частично кофе, чаем, одноразовыми стаканами и тарелками этот пункт обеспечивает вокзал. Микроволновая печь и стиральная машина тоже их.

Есть библиотека. В серванте под стеклом на шести полочках выставлены несколько книг. В основном современная украинская военная литература.

- Книги нам ветеран Андрей Хоманчук принес. Бывает, авторы сами заходят и оставляют, - рассказывает Лариса Жуковская. - Вот Константин Машовец (военный эксперт. - ГПУ) свои "Диалоги с нулей" подписал. Его жена у нас волонтерит. Пока не просим людей о литературе. На предыдущий пункт, бывало, приносили "на тебе, боже, что мне негоже". А ты сиди и перебирай.

"Поезд на втором пути, нумерация с западной стороны вокзала", "Уважаемые пассажиры, продолжается посадка", "Внимание, пассажиры, дневной скоростной поезд" - слышно отовсюду громко и с гулом.

- Матерщинник этот недавно повесили. В предыдущем пункте был, но не такой громкий. А у многих головы болят, хочется тишины, - говорит Лариса Жуковская. - Было бы хорошо, если бы установили электронное табло. Потому что не очень разборчиво объявляют. Не сориентируешься, где твой поезд и куда идти.

- Добрый день! - здороваются двое военных. 14 октября приехали из Николаева на акцию "Требование нации - нет капитуляции!". Обоим за 50, на груди - медали за участие в русско-украинской войне.

Рядом с диванами - стойки с розетками, есть вай-фай. Работает камера хранения. Ее запирают на ключ. Дежурная записывает, кто сдает вещи, и выдает номерок. Услуга бесплатная.

Под стеной в центральной комнате на стойке - пластиковые тарелки с порезанными яблоками, лимонами. Лежат печенье, конфеты, пирожки. Рядом холодильник и кулер с питьевой водой. На стуле - полторалитровая бутылка из-под минералки с несколькими купюрами. Туда бросают деньги желающие помочь волонтерам.

- Есть кофейная машина, электрочайник, термопот. Это такой чайник с термосом, чтобы вода всегда теплая была. Делаем чай, три в одном, кофе заварной или растворимый, - говорит работница вокзала Леся Будник, 47 лет. Выкладывает на тарелку пирожки с мясом. На железной дороге работает 14-й год. - Это уже второй заход, первую порцию раз-два съели. Еще с картошкой. Ребята скучают по домашнему, поэтому оно разлетается. Лариса часто шарлотку приносит. Сначала ее разбирают, затем печенье.

- Очень вкусные пирожки! - улыбается парамедик "Ирокез". В одной руке держит кофе, в другой - булку. Ему 26, служит в Вооруженных силах. Знаком с волонтерами еще со "старого" зала ожидания для военных.

- Утром поздравила одного пацана с праздником и пошла на вокзал. Прихожу - вижу лицо знакомое, а откуда - не помню. Говорит: "Я у вас на пункте был". Отвечаю: "Точно! Ирокез!" Я ж тебя сегодня утром поздравляла, - смеется Лариса Жуковская.

Ежедневно в 10:00 здесь убирают работники вокзала. При необходимости наводят порядок дежурные.

- Хочется хоть как-то приобщиться. Этот зал - капля в море по сравнению с тем, что делают для нас военные. Но это лучшее, что мы можем, - говорит Леся Будник. - Конфликтов не было. Хожу, предлагаю кофе, чай. Спрашивают: "Сколько это будет стоить?" Объясняем, что это все - волонтеры. Люди очень помогают, носят, спрашивают, что купить. Сегодня мальчик, лет 13 в вышиванке принес большой пакет кофе.

- А молоко есть у вас? - к стойке подходят парень с девушкой.

- Извините, нет молока, - отвечает Леся Будник.

- Нет, мы хотим купить сюда, - объясняет девушка.

- Сливки или молоко часто просят. Есть холодильник, только берите такое, чтобы дольше хранились.

Через час пара приносит пакеты пастеризованного молока и сливок.

Подобные переоборудованные залы ожидания работают в Днипре, Львове, Одессе и Харькове. Открыть такой планируют в Николаеве.