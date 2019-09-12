Кинопроизводителям будут возвращать деньги за фильмы

Иностранным кинокомпаниям будут возвращать деньги за фильмы, если их будут снимать на территории Украины. Соответствующий законопроект подготовил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. 9 сентября его передали на рассмотрение Верховной Рады.

Документ подготовили депутаты из партии "Слуга народа". Предлагают компенсировать из государственного бюджета 25% стоимости ленты.

— Это так называемый кешрибейт, действует во многих странах Европы и США, — объясняет продюсер Игорь Савиченко, 44 года. — Страна компенсирует часть затрат продюсеру, если он снимает фильм на ее территории. Киношникам легче, а страна пропагандирует себя в мире, ей проще привлекать инвестиции.

Грузия возвращает 25% стоимости производства, Румыния и Венгрия — 30%, Португалия — половину.

Поэтому там выгоднее снимать, чем у нас, — продолжает Савиченко. - Для съемок Украина стала дороже Чехии, Литвы, Болгарии, Словакии. Без кешрибейта нам трудно конкурировать. Поэтому фильм "Чернобыль" снимали в Литве, у нас сделали только отдельные сцены.

Член комитета от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий называет закон антиукраинским. Потому что помогает только иностранным продюсерам. А равные права должны иметь все производители фильмов.