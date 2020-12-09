Карантин подготовит бизнес к экономическому кризису

Жесткий карантин ударит по среднему и малому бизнесу.

— Это кафе, киоски с фастфудами, точки по обслуживанию и продаже мобильных телефонов, станции техобслуживания машин и тому подобное, — говорит экономист Марина Олийнык, 38 лет. - Несет убытки креативный класс - пиарщики, маркетологи, рекламисты. Компании, предоставляющие такие услуги, будут иметь 10-20 процентов заказов прежнего объема. Крупный бизнес практически не пострадает — предприятия-гиганты никто останавливать не будет.

Во время карантина весной часть бизнеса переформатировали работу. Но не каждый это может. Потому что покупательная способность людей упала. Большинство тратят средства только на необходимое.

На помощь государства надеяться не стоит. В бюджете на это нет средств. Положительной стороной карантина является то, что он заставит бизнес вести дела эффективнее и подготовит его к кризису, который ждет экономику в ближайшее время.