Июнь будет холодным

Начало июня прогнозируют прохладное. Первые 10 дней на юге страны днем ​​ожидается до +22 ° C. В остальных областях + 15 ... 20 ° C. Во второй половине месяца потеплеет, говорят синоптики.

- Июнь напоминать май. В первой декаде будут идти дожди. Сначала накроют западные и северо-западные регионы. Потом - всю страну. На востоке и юге будет меньше всего, - говорит 47-летняя Наталья Голеня из Укргидрометцентра. - Вторая половина месяца будет теплой, но не жаркой. Средняя температура не будет превышать 25-28 градусов. До плюс 30 дойдет лишь в отдельные дни. Такая температура - нормальная для июня. То, что несколько лет в этот месяц была жара - аномалия.

- Есть примета - если 24 мая на Мокия Мокрого (так называют великомученика Мокея, который жил в III в. - ГПУ) идет дождь, то и лето будет с осадками. Сейчас так и произойдет, - говорит народный синоптик Леонид Горбань, 81 год. - В июне дожди будут идти 2,3, 6, 7, 17, 18, 24, 26 и 30 числа. В конце первой недели на пару дней установится жара в районе 28-32 градусов. Но потом снова похолодает. 16-17 июня днем ​​будет до плюс 21 градуса, а ночью - не более 12. В 20-х числах сначала будет потепление, а затем снижение температуры. В последние дни июня прогреется до плюс 30.

Магнитные бури ученые прогнозируют 8 и 9 июня. Может болеть голова, появляться тревожность, усталость. Врачи в эти дни рекомендуют больше отдыхать.

Дождливый июнь пойдет на пользу аграриям, если не будет слишком холодно.

- В прошлые годы была засуха, растениям не хватало влаги. В этом году осадков много. Это хорошо, - рассказывает агроном из Черкасской области Александр Кисиль, 54 года. - Минус в том, что из-за дождей начнут активнее расти сорняки. Если не будем успевать их обрабатывать, то могут притормозить рост культур. Лучшая погода в июне для урожая - умеренное тепло и осадки.