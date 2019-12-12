Гуцульская брынза стала украинским брендом

Сыр "Гуцульская овечья брынза" стал первым продуктом с маркой географического указания в Украине. Его изготавливают на определенной территории - высокогорных пастбищах Закарпатья, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Такое свидетельство выдало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Отныне украинскую брынзу будут признавать как брендовый продукт Украины за рубежом.

- Географическое указание в свое время помогло получить мировую славу таким региональным продуктам, как шампанское, коньяк, сыры рокфор и пармезан. В Украине на такой статус могут претендовать мелитопольские черешни и херсонский арбуз, - говорит Александр Коваль, 36 лет, эксперт по развитию закарпатского туризма.

- Производителей поощряют вернуться к старому способу приготовления, когда сыр созревал в деревянных бочонках. Эти традиции начаты в XV веке.