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пятница, 04 июня 2021 08:41

Женщина взлетела на невероятную высоту

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Женщина взлетела на невероятную высоту
Француженка Элизабет Тибль с Лиона стала первой женщиной, побывавшей в небе на летательном аппарате. Полет продолжался 45 минут. ФОТО: blogs.shu.edu

4 июня 1784-го в Лионе, Франция, 24-летняя Элизабет Тибль поднялась на воздушном шаре на высоту 2591 метров. Таким образом, стала первой женщиной, побывавшей в небе на летательном аппарате.

Элизабет также побила рекорд продолжительности и высоты полета. За пол года до этого ее предшественники, доктор Розье и маркиз Арландський, достигли высоты всего 900 метров и летали 25 минут, тогда как шар с Элизабет поднялась на высоту 2591 метров. В небе женщина была 45 минут.

За полетом наблюдал король Швеции Густав III, который был с визитом в Лионе. Именно в честь него шар назвали Le Gustave.

На борту воздушного шара вместе с Элизабет летел ее земляк - месье Флерант. Сначала вместе с ним должен был лететь граф Жан-Батист де Лоренсин, но тот уступил свое право Элизабет Тибль.

Во время посадки корзина ударилась о землю и Тибль подвернула лодыжку. Однако Флеран вспоминал ее мужество во время полета.

Она была одета в костюм римской богини Минервы и выполнила оперную арию. Хотя о ней не сохранилось никаких сведений, как о профессиональной оперной певице.

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Первый воздушный шар был изобретен в 1783 году братьями Монгольфье. Шар наполнялся горячим воздухом, благодаря чему поднимался вверх. Современные воздушные шары, используемые для демонстрационных и спортивных полетов, также в основном наполняются нагретым воздухом.

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Дата
04
июня

Женщина взлетела на невероятную высоту

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