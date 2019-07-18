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пятница, 19 июля 2019 07:15

Фирташ вывезут в США

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Украинского олигарха 54-летнего Дмитрия Фирташа экстрадируют в США. Сейчас живет в австрийской Вене. Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию.

- Даты экстрадиции пока нет, - говорит пресс-секретарь Венского суда Кристина Зальцборн. - Обвиняемый просит возобновить дело, подал много документов. Учитывая массив новых доказательств, нужно время для оценки запроса на повторное открытие. Решение суда можно обжаловать. Рассмотрение дела затянется как минимум до осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела.

США обвиняют Дмитрия Фирташа в даче $ 18,5 млн взятки за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. На запрос американских следователей в марте 2014 года Фирташа задержали в Австрии. Впоследствии выпустили под 125 млн евро залога. С тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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Дата
19
июля

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