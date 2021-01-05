Факельным шествием отметили день рождения Бандеры

1 января в большинстве городов отметили 112-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры. Прошло факельное шествие в Киеве, Львове, Днипре. Также - марш в Одессе.

В центре столицы несколько сотен человек собрались возле памятника Тарасу Шевченко. Держали красно-черные и национальные флаги. С факелами прошли к Майдану Незалежности.

В Днипре участники направлялись от штаба Движения сопротивления капитуляции к Парку ракет. Там выступали музыканты и общественные активисты.

- Радуюсь, что на таких маршах ежегодно собирается все больше сознательных украинцев, - говорит 48-летний Андрей Денисенко, участник шествия. - Бандера не устал от борьбы. Как и сотни тысяч членов Организации украинских националистов и бойцов Украинской повстанческой армии. Враги до сих пор боятся и ненавидят его. Называют его именем всех борцов за право нашего народа быть хозяином на своей земле. Бандеру и бандеровцев можно было убить, но невозможно сломить - ни тогда, ни сейчас.

Львовяне собирались с цветами у памятника проводнику на площади Кропивницкого. Пели гимн Украины, молились, провели вече.

Степан Бандера - один из идеологов украинского националистического движения XX в., председатель провода Организации украинских националистов. 15 октября 1959 года в Мюнхене его убил агент КГБ Богдан Сташинский.