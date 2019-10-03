"Добавили несколько колец и шар. И это — полная реставрация?"

— Была в других городах Украины, везде они ярче. А у нас какой-то простенький, — говорит полтавчанка 58-летняя Ирина Павловна о фонтане "Единство". 23 сентября его открыли в парке Независимости. Обошелся в 27,9 млн грн.

"Единство" стоит напротив стадиона "Ворскла", где с 1975-го был фонтан "Фантастика". Конструкция имеет несколько гранитных ярусов, с которых каскадами стекает вода. Пять колец бронзового цвета образуют большой круг. В центре последнего — подвешенный шар, из которого струится вода. По идее разработчиков, шар напоминает летящую комету или мир, который несут аисты. На самом деле выглядит, как круглая опрокинутая ваза с вылепленными аистами, и из которой льется вода.

По периметру бассейна — монолитные гранитные блоки. Должны были бы быть закруглены, однако получились прямоугольные. Нет скамеек, которые горожанам обещали во время презентации проекта.

Благодаря светильникам вечером фонтан подсвечивается красным, синим и желтым цветами. Имеет 14 программ для игры воды и света.

— Фонтан "Единство" строили не с нуля, а создавали на базе существующего. Так почему нельзя было постараться? — говорит полтавчанка 23-летняя Эльвира Хаустова.

— И это полная реставрация? Добавили несколько колец и шар. Такое себе, — поддерживает ее сосед 30-летний Евгений.

— А мне фонтан красивый. Нравится верхняя часть. Когда его только строили, я перелезал через ограду, подглядывал за работами. Думал, больше будет. Но и так классно, — говорит 12-летний Андрей Марченко.

Фонтан будет работать ежедневно до заморозков. В конце октября его остановят на зиму.

— Это — хорошее место для фотографий. Летом здесь можно будет отдыхать, — говорит секретарь городского совета 38-летний Александр Шамота. — Если городской совет поддержит проект капитальной реконструкции парка, то в следующем году получим сплошную локацию европейского уровня.

В Полтаве есть восемь фонтанов. "Единство" — седьмой рабочий. Восьмой находится в заброшенном состоянии в парке "Победа".