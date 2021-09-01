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четверг, 02 сентября 2021 05:36

Дмитрия Гудзика похоронили через 6,5 года после гибели

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27 августа во Львове похоронили бойца 80-й десантно-штурмовой бригады 24-летнего Дмитрия Гудзика. Погиб 20 января 2015-го в Донецком аэропорту, был неопознан шесть лет и семь месяцев.

Дмитрий Гудзик родом из села Ванов Червоноградского района на Львовщине. В 2014-ом его мобилизовали в 90-й отдельный батальон 80-й бригады. Служил водителем-механиком бронетранспортера. Во время обороны аэропорта возил бойцов, таскал артиллерийскую установку. Доставлял в терминал воду, еду и боеприпасы, вывозил раненых и погибших.

20 января Дмитрий Гудзик в который раз отправился в терминал. Завозил в район старого терминала зенитную установку ЗУ-23-2 с четырьмя солдатами расчета. На взлетной полосе в бронетранспортер попал вражеский снаряд. Начался пожар, детонировал боекомплект.

- Дмитрий спокойно доложил по рации, что горит. Десантироваться нет возможности, потому что сильный обстрел, - рассказывает тогдашний старшина батальона Виталий Гнатенко. - До безопасного места не дотянули метров 200.

Бронетранспортер взорвался. Пятеро украинских воинов сгорели.

Останки погибших Дмитрия Гудзика, Владислава Алексейчука, Алексея Марченко, Петра Савчука и Николая Самака забрали из аэропорта через месяц. Похоронили как неопознанных солдат на Краснопольском кладбище в Днипре.

- Тела были обгоревшие, - говорит тогдашний командир роты Валерий Курко. - Узнать их было невозможно, но я знал, что это мои солдаты. Определил по номерам автоматов, которые торчали из груди.

В апреле 2017 останки эксгумировали. Жена Дмитрия отказалась опознавать мужа. Была убеждена, что он в плену.

Дмитрий Гудзик стал 112-м бойцом 80-й бригады, погибшим на Донбассе. 14 воинов подразделения до сих пор считают пропавшими без вести.

Автор: Руслан ГРИШКО
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